Глушаков: «Краснодар» — слабый? Как он может быть слабым, если был в тройке первых команд»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу в гостевом матче с «Краснодаром» (4:1).

– Неожиданная победа с таким крупным счетом или нет – не важно. Самое главное, что это победа и три очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как «Краснодар» будет играть против нас. Закономерно победили, контролировали весь матч игру. Реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне.

– Не удивил такой слабый «Краснодар»?

– «Краснодар» как может быть слабым, если он был в тройке-четверке первых команд? Бывает у каждой команды, что игра не пошла, проблемы какие-то. Не хочу разбирать «Краснодар».

– Счет соответствует игре?

– Да, счет по игре. У нас было больше моментов, была хорошая реализация, что самое главное в футболе.

– Не будет ли психологически сложно играть против «Марибора», ведь нужно обязательно побеждать?

– Пока не думаем об этом, если честно. Сегодня мы выиграли, а завтра начнем готовиться к следующей игре. И психологически, думаю, нас не сломить. Мы все взрослые ребята, не с такими командами играли. Ответственность все понимают – это Лига чемпионов, слабых соперников там нет. Настрой будет запредельный.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» пройдет во вторник в Москве. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.