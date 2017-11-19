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  • Глушаков: «Краснодар» — слабый? Как он может быть слабым, если был в тройке первых команд»

Глушаков: «Краснодар» — слабый? Как он может быть слабым, если был в тройке первых команд»

19 ноября 2017, 01:55
9

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу в гостевом матче с «Краснодаром» (4:1).

– Неожиданная победа с таким крупным счетом или нет – не важно. Самое главное, что это победа и три очка. Отрабатывали все на тренировках, знали, как «Краснодар» будет играть против нас. Закономерно победили, контролировали весь матч игру. Реализовали свои моменты и организованно сыграли в обороне.

– Не удивил такой слабый «Краснодар»?

– «Краснодар» как может быть слабым, если он был в тройке-четверке первых команд? Бывает у каждой команды, что игра не пошла, проблемы какие-то. Не хочу разбирать «Краснодар».

– Счет соответствует игре?

– Да, счет по игре. У нас было больше моментов, была хорошая реализация, что самое главное в футболе.

– Не будет ли психологически сложно играть против «Марибора», ведь нужно обязательно побеждать?

– Пока не думаем об этом, если честно. Сегодня мы выиграли, а завтра начнем готовиться к следующей игре. И психологически, думаю, нас не сломить. Мы все взрослые ребята, не с такими командами играли. Ответственность все понимают – это Лига чемпионов, слабых соперников там нет. Настрой будет запредельный.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» пройдет во вторник в Москве. Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис
Комментарии (9)
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a-rakhmatov
1511057573
Краснодар достаточно сильная команда, просто у быков проблема внутри клуба.....
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Алекc
1511061923
Краснодар сильная и боевая команда, но вчера Спартак действительно был сильнее и наглее!
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батог
1511065053
Быки играли нормально до 0-2 потом свалились в навал и забили один, а пропустили два. Да и настрой после 0-1 пропал.
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Опорник84
1511066868
Мне кажется что Краснодару нужно усиление состава,что-бы подойти в плотную к борьбе за золотые медали, а если еще Смолов может покинуть клуб, то новые хорошие футболисты очень нужны! А по меркам нашего чемпионата быки крепкая команда, но не чемпионская!
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Сильвербой
1511074268
Денис, Краснодар в пятерке потому что остальные это вообще тихий ужас! Эта пятерка так и останется до конца чемпионата, только может последовательность этих команд любой! Краснодар пятый и выше он не поднимится!
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Диктор
1511075276
Быки сильная команда-но их тренер это БЕДА.
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SPACE TRUCKIN
1511075414
чё он слабый то?Спартак попадал 4-0 бывало Краснодару...просто КБ сейчас сильнее объективно,а не быки - слабее...
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Garrincha58
1511075865
при Кононове игра была намного интересней, а Шалимов был хорошим игроком но тренер из него пока никакой так бывает кстати Манчини тоже игрок был незаурядный но тренер так себе, вывод такой за чемпионство будут бороться две команды Спартак и Локо остальные не потянут
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fanchik
1511077459
У Краснодара проблемы с командами умеющие грамотно обороняться.При всей привлекательности владением мяча опасных моментов "маловато."Смолова плотно закрывают и его сложно найти хорошим пасом чтоб завершались атаки,а остальные атакующие не все наделены бомбардирскими способностями.Нужен форвард с голевым чутьем в дополнение к Смолову.У Спартака в этом плане по интересней,есть Промес, Зе луиш,Андриано ,Мельгореха чувствуется разница для завершения атак
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