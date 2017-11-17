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Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку

17 ноября 2017, 11:14
6

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы, полученной им в товарищеском матче против Испании (3:3).

«Всем привет! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку, всем людям, которым моя персона оказалась небезразлична. Спасибо вам за теплые слова, теплые пожелания. Со мной все хорошо, сейчас я нахожусь дома. Состояние хорошее.

Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Буду делать процедуры, восстанавливаться и делать все от себя зависящее, чтобы поскорее вернуться на футбольное поле. Поживем-увидим, как все будет. Пока сроки неизвестны. Сделаю все для того, чтобы скорее вернуться на поле», – сказал Лунев.

Напомним, что у вратаря было диагностировано сотрясение мозга. В минувший четверг он был выписан из больницы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Лунев Андрей
Комментарии (6)
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Каратель помойников
1510908348
здоровья и скорейшего выздоровления
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OfaZavr
1510908760
молодец-боец! здоровья!
Ответить
Юрий Крутько
1510909786
Безумно смелое,отчаянное и единственно правильное решение АНДРЕЯ спасло команду от гола...ЗДОРОВЬЯ АНДРЕЙ тебе!!!
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Путник 13
1510918182
Здоровья ..ты нужен Зениту..
Ответить
fortune-bva
1510920551
Здоровья тебе!
Ответить
Jenea83
1510928037
Этот парень заслуживает уважение всех болельщиков. Здоровья Андрею!!!
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