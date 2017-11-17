Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку после травмы, полученной им в товарищеском матче против Испании (3:3).

«Всем привет! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку, всем людям, которым моя персона оказалась небезразлична. Спасибо вам за теплые слова, теплые пожелания. Со мной все хорошо, сейчас я нахожусь дома. Состояние хорошее.

Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Буду делать процедуры, восстанавливаться и делать все от себя зависящее, чтобы поскорее вернуться на футбольное поле. Поживем-увидим, как все будет. Пока сроки неизвестны. Сделаю все для того, чтобы скорее вернуться на поле», – сказал Лунев.

Напомним, что у вратаря было диагностировано сотрясение мозга. В минувший четверг он был выписан из больницы.