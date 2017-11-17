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Газзаев: «Штаб Черчесова заслуживает комплиментов»

17 ноября 2017, 09:05
10

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил игру в атаке сборной России в прошедшем товарищеском матче с командой Испании. По его словам – высокая результативность – заслуга тренерского штаба под управлением Станислава Черчесова.

Товарищеский матч Россия – Испания завершился со счетом 3:3.

– Смолов – лучший игрок матча?

– Я бы отметил всю группу атаки. Чем чаще футболисты станут выходить в таком сочетании, тем увереннее будут в своих силах. Наш тренерский штаб заслуживает комплиментов. Мы побороли в себе страх перед грандами! И дальше нужно продолжать встречаться с топ-соперниками, чтобы привыкнуть к такому уровню, скоростям, мышлению, образу действий.

– Многие ожидали, что выстрелит дуэт Смолов – Кокорин.

– Задача тренера – определить оптимальный состав на игру. Миранчук и Дзагоев свое включение в «старт» оправдали, так как постоянно снабжали Смолова передачами. Форварды у нас зависимые игроки. Безусловно, и Кокорин заслуживает места в основе. Его мастерство тоже пригодится сборной. Убежден, надо и дальше внедрять в игру прессинг. На сборную было очень приятно смотреть. Даже после пропущенных голов никакой паники не возникало. А ведь нам противостояли испанцы, которые, наверное, лучше всех в мире контролируют мяч. И даже в этом компоненте мы им не особо уступили. Заставили Пике ошибиться – и забили гол. Вот вам настоящее мощное давление, которое надо совершенствовать в дальнейшем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Смолов Федор Кокорин Александр Газзаев Валерий Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1510899939
***Комплименты? Рано!!!
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nemolod
1510900722
Какие комплименты,если в товарняке пусть и с сильной командой к середине первого тайма 0-2 было и это при том ,что испанцы особо и не и напрягались,а если б это был официальный матч,так вообще счет был неприличным!
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prtcs
1510903710
"Кукушка хвалит петуха, За то, что хвалит он кукушку"...
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Gullit 76
1510903997
Только почему чтобы понять что напы зависимые люди было потрачено два года?Как до жирафов доходит?
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ArReal
1510904874
ещё один землячок)))
Ответить
aaaaahhhh
1510919991
ну да уже пора "хлопать":)))
Ответить
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