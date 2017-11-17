Газзаев: «Штаб Черчесова заслуживает комплиментов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил игру в атаке сборной России в прошедшем товарищеском матче с командой Испании. По его словам – высокая результативность – заслуга тренерского штаба под управлением Станислава Черчесова.

Товарищеский матч Россия – Испания завершился со счетом 3:3.

– Смолов – лучший игрок матча?

– Я бы отметил всю группу атаки. Чем чаще футболисты станут выходить в таком сочетании, тем увереннее будут в своих силах. Наш тренерский штаб заслуживает комплиментов. Мы побороли в себе страх перед грандами! И дальше нужно продолжать встречаться с топ-соперниками, чтобы привыкнуть к такому уровню, скоростям, мышлению, образу действий.

– Многие ожидали, что выстрелит дуэт Смолов – Кокорин.

– Задача тренера – определить оптимальный состав на игру. Миранчук и Дзагоев свое включение в «старт» оправдали, так как постоянно снабжали Смолова передачами. Форварды у нас зависимые игроки. Безусловно, и Кокорин заслуживает места в основе. Его мастерство тоже пригодится сборной. Убежден, надо и дальше внедрять в игру прессинг. На сборную было очень приятно смотреть. Даже после пропущенных голов никакой паники не возникало. А ведь нам противостояли испанцы, которые, наверное, лучше всех в мире контролируют мяч. И даже в этом компоненте мы им не особо уступили. Заставили Пике ошибиться – и забили гол. Вот вам настоящее мощное давление, которое надо совершенствовать в дальнейшем.