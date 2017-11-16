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  • Агент: «За два гола испанцам Смолова не позовут в серьезную команду»

Агент: «За два гола испанцам Смолова не позовут в серьезную команду»

16 ноября 2017, 07:32
14

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о том, что нужно сделать форварду сборной России и «Краснодара» Федору Смолову, чтобы заинтересовать серьезные европейские клубы. Напомним, что Смолов отметился дублем в товарищеском матче национальной команды против Испании (3:3).

– Прежде всего, поздравляю вашу сборную и всех болельщиков с таким отличным результатом против Испании. Хочется отдать должное и Смолову. Не каждый день забиваешь два мяча такому сопернику. И, тем не менее, дубля мало для того, чтобы заинтересовать серьезные европейские клубы.

– Из-за товарищеского характера встречи?

– И из-за этого тоже. Вот если на домашнем чемпионате мира Россия дойдет до полуфинала или даже до финала, а Смолов станет одним из лучших бомбардиров турнира, тогда, скорее всего, поступят серьезные предложения. А пока… Голы в товарищеском матче – это хорошо, но, безусловно, рано о чем-то говорить. Не могу сказать, что в футбольных европейских кругах это достижение Смолова вызвало какой-то ажиотаж.

– С учетом того, что «Краснодар» не играет в еврокубках, зимой Смолов вряд ли получит предложение из Европы?

– От топ-клуба не получит. Пока, повторюсь, нет повода. Могу привести пример Андрея Шевченко. Только после того, как он суммарно забил в Лиге чемпионов 25 голов, «Милан» его подписал. А до этого итальянцы два года следили за украинцем. За два гола испанцам Смолова не позовут в серьезную команду. А в средний клуб, считаю, ему нет смысла уезжать.

– Почему?

– Уверен, он достоин большего. Виден потенциал. Мне нравится этот нападающий. Но ему нужно забить еще 15 голов на таком уровне, чтобы получить достойное предложение. Вот и все. А из-за этих двух мячей его никуда не пригласят

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Милан Смолов Федор Шевченко Андрей
Комментарии (14)
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alex1951
1510807406
Агент Шандор,видать,владеет темой... Смолов старайся,твое щастие ,в твоих ногах.
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ВoВ
1510812249
Я думаю после ЧМ последуют хорошие предложения для нашего форварда, все в его руках)
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4agaaa
1510812901
Смолов положил лучшие два мяча в матче! Растёт парень! Удачи ему, надеюсь заиграет и в Европе!
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czc7cmkbf0khx
1510814461
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://flyt.it/QHK8DS
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ARTHUR19
1510821984
По факту русские футболисты должны стремиться показать себя до 25 лет, если не проявил себя к этому возрасту (желательно на европейской арене), то считай что путь в Европу тебе заказан. Ну нет у нас футболистов как Мбаппе или Погба, которые в 20 лет лидерами своих клубов становятся. В европе сейчас ценятся технари, как Роналду, Месси, Неймар, а нас таких нет. А форвардов таких как Павлюченко, Погребняк, Смолов у них своих хватает.
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Отчаянный Пердун
1510823429
Удачи Смолову и побольше голов за клуб и сборную.
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tilvan
1510823621
Пусть для начала попробуют из группы выйти. Снова эти разговоры про полуфинал.
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prezent2017
1510824570
Два забил, четыре загубил... Даже в Бельгию не возьмут.
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eriquexruots
1510824608
Если из-за бабок не откажется, можно и в середняк уехать, если это Испания или Англия та же. Там всё таки будет на виду у грандов, да и соперники посильнее будут.
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Красногорск_Фан
1510836152
как минимум, я за эти два гола был назван Лигой ставок аж спонсором сборной России получил хороший фрибэт и доход с 2-1 в 1-м тайме. Пусть еще забивает кому-нибудь если с этого так прет капуста.
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