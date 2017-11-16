Агент: «За два гола испанцам Смолова не позовут в серьезную команду»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о том, что нужно сделать форварду сборной России и «Краснодара» Федору Смолову, чтобы заинтересовать серьезные европейские клубы. Напомним, что Смолов отметился дублем в товарищеском матче национальной команды против Испании (3:3).

– Прежде всего, поздравляю вашу сборную и всех болельщиков с таким отличным результатом против Испании. Хочется отдать должное и Смолову. Не каждый день забиваешь два мяча такому сопернику. И, тем не менее, дубля мало для того, чтобы заинтересовать серьезные европейские клубы.

– Из-за товарищеского характера встречи?

– И из-за этого тоже. Вот если на домашнем чемпионате мира Россия дойдет до полуфинала или даже до финала, а Смолов станет одним из лучших бомбардиров турнира, тогда, скорее всего, поступят серьезные предложения. А пока… Голы в товарищеском матче – это хорошо, но, безусловно, рано о чем-то говорить. Не могу сказать, что в футбольных европейских кругах это достижение Смолова вызвало какой-то ажиотаж.

– С учетом того, что «Краснодар» не играет в еврокубках, зимой Смолов вряд ли получит предложение из Европы?

– От топ-клуба не получит. Пока, повторюсь, нет повода. Могу привести пример Андрея Шевченко. Только после того, как он суммарно забил в Лиге чемпионов 25 голов, «Милан» его подписал. А до этого итальянцы два года следили за украинцем. За два гола испанцам Смолова не позовут в серьезную команду. А в средний клуб, считаю, ему нет смысла уезжать.

– Почему?

– Уверен, он достоин большего. Виден потенциал. Мне нравится этот нападающий. Но ему нужно забить еще 15 голов на таком уровне, чтобы получить достойное предложение. Вот и все. А из-за этих двух мячей его никуда не пригласят