Черчесов отметил Смолова благодаря дублю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил командные действия команды в матче с Испанией. Особенно он выделил Федора Смолова, который смог дважды поразить ворота соперника.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Что думаете про сборную Испании? Сегодня она выглядела не очень хорошо. Это ваша заслуга?

– Сложно сказать. Если бы мы каждую неделю играли против испанцев – то знали бы, хорошо они сегодня выглядели или плохо. Сегодня получился хороший матч. Как играла команда соперника, до меня сказал ее тренер. Мы действовал не до конца так, как надо, но все равно футбол получился качественный и интересный для зрителей. Мы совершали ошибки – надо их исправлять. После пропущенного мяча было необходимо менять игру – и мы это сделали. Перешли на систему с четырьмя защитниками. Те вещи, которые мы наигрываем, нам удались и, по-моему, мы забили красивые голы.

– Кого выделите в составе сборной России?

– Раз Смолов забил два гола, значит, он сделал свою работу. Но хотел бы выделить всю команду. И защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно. Нападающие и в индивидуальном, и в оборонительном плане действовали хорошо. Нельзя кого-то выделить. Федя два гола забил, значит, чисто арифметически выделился.