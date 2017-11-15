Вартапетов: «Теперь только Каррера решает, когда Зобнин выйдет на поле»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал об особенностях восстановления полузащитника команды Романа Зобнина после повреждения крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава. Вчера футболист приступил к занятиям в общей группе.

Напомним, что Зобнин получил травму в товарищеском матче российской сборной против Венгрии 5 июня, а операция в Риме прошла через неделю – 12-го.

– Возвращение футболиста после такой тяжелой травмы – что-то особенное?

– Да нет, знаете – просто будни. Конечно, поздравляли Романа, чувствуется, что он соскучился по футболу, – и вот теперь последние ограничения сняты, футболист может набирать форму через полноценные тренировки. Понимаю, что всех интересует вопрос, когда Зобнин выйдет на поле. Это вопрос больше тренерский. С точки зрения медицины противопоказаний нет, полузащитник может готовиться к играм.

– Вы упомянули ограничения. Чего Роману было нельзя делать?

– Определенные контактные упражнения – когда возможны единоборства, стыки и в результате неосторожных действий партнеров есть риск получить повреждение. Это исключительно перестраховочные моменты. Сейчас же настало время, когда все это в прошлом.

– Со дня операции прошло чуть больше пяти месяцев. Случай с Зобниным – самый быстрый на вашей памяти срок восстановления от подобной травмы?

– Может быть, за последние годы с футболистами «Спартака» это действительно самый короткий по времени случай. В мировой истории бывало, когда игроки выходили на поле спустя 4,5 месяца – но тут нужно смотреть характер повреждения, историю болезни. Сложно сравнивать, все индивидуально. Но, повторю, мы не стремились ни к каким рекордам. Сроки восстановления и готовность проверяли с помощью специальных методов. Нужно было убедиться, что риск минимизирован.

– Кто принимает решение, что футболист начинает работать без ограничений в общей группе?

– Врачи на основании биомеханических исследований. Есть данные измерения силы мышц, картина МРТ дает дополнительные сведения. Смысл в том, что прооперированная нога должна быть по всем своим параметрам такой же, как здоровая, – отклонение не более чем на 10 процентов, например, в силе мышц. Эти 10 процентов – допустимая разница даже для здоровых футболистов.

– Теперь только Каррера решает, когда Роман выйдет на поле?

– Да, он задал самый главный вопрос: «Может ли Зобнин тренироваться без ограничений, готов ли полностью выполнять все упражнения?» Мы ответили утвердительно, и дальнейшие решения уже за тренером.

– По вашему опыту – как долго длится период с момента перехода в общую группу до появления в официальной встрече?

– Трудно установить сроки, все зависит от конкретного игрового времени, которое планируется предоставить Роману. Сначала, может быть, на несколько минут, потом на 30, потом на 45. Все через игры. Кроме того, есть двусторонние, тренировочные матчи.

– В чем профилактика для футболиста, который перенес такую операцию? Как не допустить рецидива?

– Все наши ребята разбиты по группам риска в зависимости от случавшихся травм. Упражнения, как правило, выполняются в тренажерном зале – обращаем внимание в основном либо на ту или иную группу мышц, либо на суставы – голеностопный, коленный. Это уже рутинная работа, проводим ее постоянно.

– Как в целом охарактеризуете процесс восстановления Романа?

– Реабилитация прошла успешно, без осложнений, с опережением сроков.