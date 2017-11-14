Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. Россия и Испания сыграли вничью, в игре забито шесть мячей и назначено два пенальти

Товарищеский матч. Россия и Испания сыграли вничью, в игре забито шесть мячей и назначено два пенальти

14 ноября 2017, 23:41
113

Товарищеский матч РоссияИспания завершился со счетом 3:3.

По ходу первого тайма россияне проигрывали 0:2, но на 44-й минуте встречи один мяч отыграл нападающий Федор Смолов. Во втором тайме Алексей Миранчук счет сравнял, однако испанцы снова вышли вперед благодаря голу Серхио Рамоса. Испанец отметился дублем в матче, оба гола — с пенальти. В составе россиян два гола забил нападающий Федор Смолов.

В концовке встречи травму получил вратарь сборной России Андрей Лунев, ему пришлось покинуть поле. У россиян не осталось замен к этому моменту, поэтому полузащитник Денис Глушаков встал в ворота сборной.

Товарищеский матч

Россия – Испания – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 — Альба; 0:2 — Рамос (с пенальти); 1:2 — Смолов, 41; 2:2 — Жирков, 51; 2:3 — Рамос (с пенальти); 3:3 — Смолов, 70.

Россия: Лунев, Васин, Джикия, Кудряшов (Рауш, 75), Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Жирков (Комбаров, 82), Смольников (Игнатьев, 87), Дзагоев (Кокорин, 62), Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 67), Смолов.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46), Бускетс (Силва, 58), Иньеста (Ильяраменди, 46), Тьяго Алькантара (Ньигес, 60), Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.

Предупреждения: нет — Бускетс, 18; Витоло, 68.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Испания Россия
Комментарии (113)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sedoi_Goblin
1510692203
Луневу здоровья! Мужик! Как под танк кинулся...
Ответить
Fancyfall
1510692217
два левых пенальти. наши молодцы, дали жару
Ответить
insider_retro
1510692322
Очень приятное впечатление от игры!.. Рубились вдохновенно, не смотря на титулованость соперника и назначенные пенали!!... Всех с возрождающимися надеждами!!
Ответить
VVM1964
1510692413
ОБНАДЕЖИВАЮЩЕ , НО НЕ НАДО ОБОЛЬЩАТЬСЯ - ЭТО ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ И ИСПАНЦЫ СОВСЕМ НЕ НАПРЯГАЛИСЬ , А НАШИХ НАДО ПОХВАЛИТЬ ЗА САМООТДАЧУ , СУМЕВ ЭТИМ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ РАЗНИЦУ В КЛАССЕ , МОЛОДЦЫ .
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1510692521
Не думал что я это скажу,но наши пустили победу над испанцами,играли ничуть не хуже. Спасибо судьбе за две левых пенки.Это же как в глаза надо добиться,чтобы их назначить?
Ответить
oyabun
1510692547
Поздравляю всех россиян с победой сборной России со счетом 3:1, потому что как и все нормально видящие люди не считаю два левых пенальти от судьи-****** за реальные голы. Зато нам четко преподали урок как Россию будут судить на Чемпионате мира в 18 году. Надо быть готовыми. Федя подал четкую заявку на то чтобы всё таки уйти в зимний перерыв в Европу. Да вся команда в целом молодцы, сумели дать правильный бой за счет грамотно выстроенной тактически игры и невероятной самоотдачи игроков. Очень переживаю за Лунева, надеюсь травма не будет тяжелой.
Ответить
Gullit 76
1510692579
Всех с достойной игрой! Судья урод!Смолов и Ал Миранчук в порядке,защита ошибалась поменьше.надо насыщать полузащиту - так команда играет гораздо лучше. Лунёву здоровья!Не сплоховал!Молодцы!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1510692618
Жесть,на повторе я думал что Лунёву там голову оторвало.Вот куда в товарке испанский игрок явно упустивший мяч шёл в такой стык?
Ответить
EFR
1510692761
Луневу здоровья(фанат Спартака) Такой удар в голову,аж самому больно.Удалять надо такого дурачка испанского(
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1510716644
Спасибо Испания, что ращрешила этим "футбольным инвалидам", забить 3 гола. Теперь они вам когда ещё такое забьют, никогда, будь матч официальный.
Ответить
Главные новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Все новости
Все новости
«Ростов» назначил нового спортивного директора
22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
22:50
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
1
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
6
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+