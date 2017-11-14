Товарищеский матч. Россия и Испания сыграли вничью, в игре забито шесть мячей и назначено два пенальти

Товарищеский матч Россия – Испания завершился со счетом 3:3.

По ходу первого тайма россияне проигрывали 0:2, но на 44-й минуте встречи один мяч отыграл нападающий Федор Смолов. Во втором тайме Алексей Миранчук счет сравнял, однако испанцы снова вышли вперед благодаря голу Серхио Рамоса. Испанец отметился дублем в матче, оба гола — с пенальти. В составе россиян два гола забил нападающий Федор Смолов.

В концовке встречи травму получил вратарь сборной России Андрей Лунев, ему пришлось покинуть поле. У россиян не осталось замен к этому моменту, поэтому полузащитник Денис Глушаков встал в ворота сборной.

Товарищеский матч

Россия – Испания – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 — Альба; 0:2 — Рамос (с пенальти); 1:2 — Смолов, 41; 2:2 — Жирков, 51; 2:3 — Рамос (с пенальти); 3:3 — Смолов, 70.

Россия: Лунев, Васин, Джикия, Кудряшов (Рауш, 75), Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Жирков (Комбаров, 82), Смольников (Игнатьев, 87), Дзагоев (Кокорин, 62), Алексей Миранчук (Антон Миранчук, 67), Смолов.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46), Бускетс (Силва, 58), Иньеста (Ильяраменди, 46), Тьяго Алькантара (Ньигес, 60), Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.

Предупреждения: нет — Бускетс, 18; Витоло, 68.