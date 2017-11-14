Мутко — о невыходе Италии на ЧМ: «Смотрел матч и не уснул после этого Буффона»

Президент РФС Виталий Мутко поделился эмоциями от невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018.

«Смотрел матч Италии и не уснул после этого Буффона. Но спорт есть спорт, и шведы, значит, больше хотели и сыграли как надо. Будем ждать их.

У итальянцев было поколение таких игроков, как Дель Пьеро, в каждом поколении были мировые звезды, а сейчас звезды не вырастают», — сказал Мутко.

Итальянцы проиграли шведам со счетом 1:0 в первом стыковом матче. Второй матч завершился вничью 0:0.