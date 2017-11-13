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  • Мостовой: «Россияне в АПЛ не грызли землю потому, что там их зарплата была меньше, чем в России»

Мостовой: «Россияне в АПЛ не грызли землю потому, что там их зарплата была меньше, чем в России»

13 ноября 2017, 22:21
11

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал свою версию, почему российские легионеры, побывавшие в этом веке в АПЛ, там не задержались.

– В 2008 году Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Роман Павлюченко получали в России немаленькие деньги, но уехали в Англию.

– Всплеск был. Но как долго они там продержались? Они быстрее хотели домой уехать! Жирков, Аршавин понимали, что если окажутся вновь в чемпионате России, будут получать не меньше, а то и больше.

А если бы им, например, сказали, что их зарплата в России станет отличаться в худшую сторону от английской, они бы остались и землю бы там грызли. Вот и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1510606592
Да наши что-то нигде землю грызть не хотят.
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VVM1964
1510606882
" НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО " - В ЗЕМЛЕ КОВЫРЯТЬСЯ , А ТЕМ БОЛЕЕ ГРЫЗТЬ .
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777+
1510607098
А чуть раньше в АПЛ играл Андрей Канчельскис! Вот у него с карьерой в Англии все в большом порядке! Кроме таланта и желания "землю грызть" у него еще ЯЙЦА БЫЛИ!!! А деньги конечно хорошо, но в этом случае это было не главное......
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polt
1510610838
Потому и нет у нас футболистов топ уровня, закормлены в РПФЛ баблом. Спрашивается зачем жопу рвать?
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Alex ostrov
1510636981
А тут можно подумать они грызут землю за свои миллионы????
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Psih86
1510637900
Ну ты и ДЕБИЛ !!!!!
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vgarakh
1510644245
Не смеши! Кто там будет землю грызть, если деньги идут в любом случае?
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