Мостовой: «Россияне в АПЛ не грызли землю потому, что там их зарплата была меньше, чем в России»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал свою версию, почему российские легионеры, побывавшие в этом веке в АПЛ, там не задержались.

– В 2008 году Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Роман Павлюченко получали в России немаленькие деньги, но уехали в Англию.

– Всплеск был. Но как долго они там продержались? Они быстрее хотели домой уехать! Жирков, Аршавин понимали, что если окажутся вновь в чемпионате России, будут получать не меньше, а то и больше.

А если бы им, например, сказали, что их зарплата в России станет отличаться в худшую сторону от английской, они бы остались и землю бы там грызли. Вот и все.