Дзагоев: «У Испании не будет в составе Иско. Может, нам будет легче»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев выразил надежду, что команде удастся воспользоваться слабыми местами соперника в предстоящем матче с Испанией. Футболист также отметил умение испанцев контролировать мяч.

«С испанцами будет тяжело, но с ними всем сборным тяжело. Испанцы настроены на контроль мяча. Но у них есть слабые места, мы должны ими воспользоваться. В сборной Испании нравится Иско, но, насколько я знаю, его не будет. Может, в какой-то степени будет легче», — сказал Дзагоев.

Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени.