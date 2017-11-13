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  • Дзагоев: «У Испании не будет в составе Иско. Может, нам будет легче»

Дзагоев: «У Испании не будет в составе Иско. Может, нам будет легче»

13 ноября 2017, 16:15
7

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев выразил надежду, что команде удастся воспользоваться слабыми местами соперника в предстоящем матче с Испанией. Футболист также отметил умение испанцев контролировать мяч.

«С испанцами будет тяжело, но с ними всем сборным тяжело. Испанцы настроены на контроль мяча. Но у них есть слабые места, мы должны ими воспользоваться. В сборной Испании нравится Иско, но, насколько я знаю, его не будет. Может, в какой-то степени будет легче», — сказал Дзагоев.

Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Испания Дзагоев Алан Иско
Комментарии (7)
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Garrincha58
1510582725
Иско: у России не будет в составе Денисова,может нам будет легче
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OfaZavr
1510586934
вот уж на это не стоит рассчитывать, там кроме Иско есть кому разгром учинить.
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ribavadim
1510587040
Даже если вдруг против нас будут играть "11 других малоизвестных Иско из Сегунды", легче всё равно не будет...
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ArReal
1510631992
Нет, не будет - у нас тренер Черчесов!
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babenko1977
1510634972
Он нормальный этот дзагоев ? Не будет иско будет легче
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karamaltyk
1510636661
А состав Испании уже известен?
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SPARTAK 85
1510648683
Тыж говорил трудно с борющимися командами играть, ну вот тебе играющие и что? Все равно тяжело? Что то ты Алан ныть стал последнее время.
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