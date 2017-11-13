Мауро Силва назвал Каземиро лучшим полузащитником мира в своем амплуа

Бывший полузащитник «Депортиво» и сборной Бразилии Мауро Силва считает полузащитника «Реала» Карлоса Каземиро лучшим на своей позиции в мире.

«Я восхищаюсь игрой Каземиро. Он действует впереди защитников, и благодаря его игре команда чувствует себя спокойно. Видно, как умно он располагается на поле. Благодаря этому у него получается вовремя перехватывать пасы соперников и организовывать атаки своей команды.

В последнее время он стал еще и забивать. Считаю, что Каземиро является лучшим футболистом мира в своем амплуа на данный момент», – заявил бразилец.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел девять матчей в Примере, забив в них два гола.