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Губерниев: «В субботу в «Лужниках» был «совок»

13 ноября 2017, 01:27
14

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал недовольство организацией товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1), который прошел в субботу в «Лужниках». Напомним, что многие болельщики не могли покинуть стадион в течение нескольких часов.

«Я мог посмотреть футбол где угодно, но пошел за ворота. Сел на предпоследний ряд, откуда отлично видно поле. Прекрасный стадион, обожаю «Лужники». Замечательно, что мы сохранили эту арену. Была праздничная атмосфера, публика собралась, можно сказать, биатлонная – женщины с детьми, семьи. Люди подходили, фотографировались, мы общались. Среди них оказалось много приезжих – рассказывали, что добрались из Тамбова, Саратова, Тулы, Воронежа, многих других городов.

И вот – 90-я минута, финальный свисток. Нижний ярус быстро «утекает», а верхний ярус – стоит. На улице холодно, иногородние опаздывают на поезда, самолеты. Стоим полчаса – в этот момент сделал тот самый пост в инстаграме, а выпускать нас начали через 40 минут после окончания встречи. Но и то – до того сектора, где я находился, очередь дошла последней, мы были на стадионе до конца. Оказывается, нижний ярус, вип-ложа, где смотрели матч мои друзья, не знали, куда идти. Целая 10-тысячная толпа, потому что вестибюли оказались закрытыми.

Окей, мы репетируем, тренируемся. Это первая большая проверка для «Лужников». На ЧМ все будет по-другому, но, извините, много раз бывал на футболе за границей – там стадионы пустеют за три минуты. У нас же объявляют, что закрыты какие-то станции метро… Элементарно до туалета не дойти! Малыши плачут, мужчины нервничают, снимают с себя куртки, кутают в них детей. Они считали, что пришли на футбол, который длится 90 минут, а не 200. Потом прочитал в социальных сетях, что люди шли пешком аж до «Парка культуры»! Это никуда не годится. Нужно очень точно просчитывать транспортную логистику. Этим, конечно, очень разочарован.

Хочу сказать, как посол от Москвы: не сомневаюсь, что выводы сделаем. У меня нет претензий к столичной полиции – она, как всегда, блестяще отработала. Тут понятно, что сотрудники выполняют чьи-то приказы, и кто-то их отдал. А тот факт, что все было организованно неправильно, подтверждает и вице-премьер Виталий Мутко, извинившийся перед болельщиками. Уже понятно, что предстоит проделать огромную работу. Мы ведь все делаем для людей, а не для больших начальников, которые и так приедут с мигалками и посмотрят футбол!

– Были жалобы, что и на стадионе тяжело ориентироваться…

– Нет, на арене все нормально. Указатели на месте – я быстро нашел свой сектор. Повторю, бывал на футболе много-много раз, и знаю, что такое, когда выходит нижний ярус, потом – четные или нечетные верхнего. Но сейчас XXI век! Не при «совке» живем, а в субботу был «совок»!

Ну какие разговоры о давках?! Просто нужно грамотно распределить потоки. К тому же там появилась новая станция Московского центрального кольца – сейчас больше возможностей уехать из «Лужников»! И я расстроен, что блин получился комом. И если мы люди умные – а это, безусловно, так – то сделаем выводы. И на чемпионате мира все будет по-другому.

«За полтора часа нас донесло до метро». Организация в «Лужниках» – стыдный провал

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (14)
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stream15
1510526513
Ехать из Тамбова смотреть на такое позорище - это безумие.
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directorpg
1510531123
Без истерики, хорошие размышления.
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КЭТиК
1510541068
Это что бы в следующий раз желания идти на стадион не было.
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max74
1510547528
А почему именно "совок", а не "столыпинщина" или допустим "опричнина" ? Уже скоро как 30 лет при развитом капитализме живём, а виноваты до сих пор всё те же, ну не смешно ли ? PS Дима, не надо свою тупость транслировать через СМИ на всю страну
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alex1951
1510547802
Любобытно узнать ,все ли неврастеники успели отписаться? Свое ,,вещее,, слово ,пиара ради вставить... Одного не могу понять , Все недовольные разве не могут понять ,что 80000 тысяч ,за 5 минут не расоссуться? Легче ,наверно, в програмках нарисовать план эвакуации,как у пожарных (те же яйца,только вид сбоку).... И каждый ярус будет знать - когда,куда и зачем.
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bolela_16
1510549909
надежда,что не опозоримся...
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Артурка32
1510553447
Стадион Санкт-Петербург для примера при заполнении 54000 пустел за 9-10 минут, лично проверял с часами))
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Danish Dynamite
1510553885
1896 год, Ходынку все помнят? Говорит верно, но лучше уж перестраховаться. Я бы с пониманием отнесся, надо помнить, в какой стране и в какое время живём. Огромные массы народа - отличная мишень для террористов и прочих отморозков. На дворе ноябрь. Кто пошёл туда и тем более потащил маленьких детей - должен был понимать, что не в Большой Театр на балет идут. Футбол поздней осенью - испытание то ещё.
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RedWhiteFans2
1510557883
Надо ещё миллиардов 10 освоить и тогда все исправят
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Сержтир
1510561555
Вот и пролился свет на проблему создавшуеся в Лужниках после матча оказывается вип персона наш глубоко не уважаемый Медведев не знал где выход и и за этого пока его выводили бедолагу люди стояли и мёрзли.
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