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  • Батистута: «Сильно взбесило, что Месси побил мой рекорд. По крайней мере это сделал инопланетянин»

Батистута: «Сильно взбесило, что Месси побил мой рекорд. По крайней мере это сделал инопланетянин»

12 ноября 2017, 21:01
10

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал, что остался расстроен достижением форварда Лионель Месси, который обошел его по числу голов за национальную команду.

«Когда Месси превзошел мое достижение, меня это сильно взбесило. Рекорд был большим признанием, которое принадлежало мне.

Я был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Новость об этом разлетелась по всей планете.

У меня было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю, сколько, но больше, чем у меня. В конце концов он забьет в два раза больше меня.

Мне нравилось обладать этим рекордом. По крайней мере его побил инопланетянин», – сказал Батистута.

На данный момент в активе Месси за сборную Аргентины 61 гол.

Источник: Mundodeportivo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (10)
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УхоГорлоНос
1510510921
БатиГол
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acer2003
1510513708
Батистута,герой своего поколения
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Обер-КанцлерЪ
1510516184
У каждого времени - свои герои. Настанет день, когда новая легенда превзойдёт и рекорд Месси.
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Томь вперёд
1510517328
Батистута был и останется легендой не смотря ни на что!
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Алекc
1510518452
ну Месси правда супер игрок. жаль у нас таких нет)
Ответить
АртурZaСМ
1510556978
Я полюбил футбол глядя на твою игру на ЧМ-1994 года. Для меня ты останешься №1 до конца. И не важно во сколько раз больше забьёт Гениальный и Неподражаемый Месси...
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OfaZavr
1510558954
ну а что рекорды они на то и рекорды чтобы кто-нибудь стремился их побить.
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