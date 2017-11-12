Батистута: «Сильно взбесило, что Месси побил мой рекорд. По крайней мере это сделал инопланетянин»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал, что остался расстроен достижением форварда Лионель Месси, который обошел его по числу голов за национальную команду.

«Когда Месси превзошел мое достижение, меня это сильно взбесило. Рекорд был большим признанием, которое принадлежало мне.

Я был лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Новость об этом разлетелась по всей планете.

У меня было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю, сколько, но больше, чем у меня. В конце концов он забьет в два раза больше меня.

Мне нравилось обладать этим рекордом. По крайней мере его побил инопланетянин», – сказал Батистута.

На данный момент в активе Месси за сборную Аргентины 61 гол.