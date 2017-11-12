Мутко: «Ни мы, ни испанцы не тренировались на стадионе «Санкт-Петербург», чтобы сохранить газон. Он не идеален»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборные России и Испании накануне товарищеского матча не тренировались на поле стадиона «Санкт-Петербург» в связи с низким качеством газона.

Встреча пройдет 14 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

«На поле стадиона «Санкт-Петербург» не тренируемся ни мы, ни испанцы. Оно не идеальное, как в «Лужниках», но выдерживает сезон, и есть задача минимум сохранить его до следующего года. Затем уже к чемпионату мира положим новый газон.

Стадион в Петербурге прекрасный, рука у организаторов набита, «Зенит» постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально», – сказал Мутко.