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  • Лунев — об игре Акинфеева против Аргентины: «Он был сегодня демоном»

Лунев — об игре Акинфеева против Аргентины: «Он был сегодня демоном»

12 ноября 2017, 00:42
5

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал итоги товарищеского матча со сборной Аргентины (0:1).

«Хорошая атмосфера. Было много болельщиков, спасибо им. Что касается игры, ожидали от себя большего. Надо делать выводы.

По поводу хорошей игры Акинфеева могу сказать, что сегодня он был демоном.

Не могу сказать, что игроки сборной России волновались. Особого волнения я не увидел. Это товарищеская игра. Надо выходить и спокойно играть в футбол, не напрягаясь и не нервничая», — сказал Лунев.

Следущий товарищеский матч сборная России проведет против команды Испании 14 ноября в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Аргентина Акинфеев Игорь Лунев Андрей
Комментарии (5)
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арейская
1510442325
Игорёша сегодня очень порадовал, даже не ожидала от него, если честно, не очень-то он радовал в играх за сборную, а тут, действительно, пусть не демон, но класс свой показал, а что касается 0:1, так я ожидала ещё более худшего, что-то вроде Аргентина-Ямайка 5:0...
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serppion
1510445174
Не люблю Конифеева, но уважаю. А сейчас ему даже СПАСИБО скажу. Молодец!
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BlackMurder
1510449032
Ну раз в год и это дерево в воротах стреляет
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Ще Гевара
1510467802
Игра имени Акинфеева!
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