Лунев — об игре Акинфеева против Аргентины: «Он был сегодня демоном»

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал итоги товарищеского матча со сборной Аргентины (0:1).

«Хорошая атмосфера. Было много болельщиков, спасибо им. Что касается игры, ожидали от себя большего. Надо делать выводы.

По поводу хорошей игры Акинфеева могу сказать, что сегодня он был демоном.

Не могу сказать, что игроки сборной России волновались. Особого волнения я не увидел. Это товарищеская игра. Надо выходить и спокойно играть в футбол, не напрягаясь и не нервничая», — сказал Лунев.

Следущий товарищеский матч сборная России проведет против команды Испании 14 ноября в 21:45 по московскому времени.