Мората — об Иско: «Он самый важный игрок «Реала» и сборной Испании»

Нападающий сборной Испании и «Челси» Альваро Мората поделился мнением об игре полузащитника «Реала» Иско.

«Я бы взял Иско в «Челси» сейчас, по возвращении [из сборной Испании — прим. ред.]. Но он играет одну из самых важных ролей в «Реале» сейчас. И в сборной он тоже играет ключевую роль.

Невозможно остановить его, когда он чувствует свою важность. Он самый важный игрок «Реала» и сборной. Иско меняет игру и делает результат. Он просто танцует с мячом.

Более того, Иско мой друг», — сказал Мората.

Сегодня сборная Испании сыграет с командой Коста-Рики. Начало встречи в 23:00 по московскому времени. За событиями матча можно следить здесь.