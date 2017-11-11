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  • Жуков: «Сборная России сможет на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда»

Жуков: «Сборная России сможет на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда»

11 ноября 2017, 14:10
14

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что национальная команда на равных проведет товарищеский поединок против Аргентины. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова сможет показать достойную игру.

«Я собираюсь пойти на матч, интересно посмотреть, как наша сборная будет выглядеть против одной из сильнейших команд мира. Ну и еще одна причина – Месси. Думаю, что мы сможем на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда. Конечно, соперник – это высший класс, но я думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру.

Не думаю, что аргентинцы не будут выкладываться, ведь классная команда играет классно всегда. Тем более, если они привезли такой состав, это значит, что они не будут играть вполсилы», – сказал Жуков.

Матч Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Аргентина
Комментарии (14)
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rostik-100
1510399035
Жуков что-то знает...либо проплатили за ничеечку, чтобы нас, болельщиков, не расстраивать, а так пусть смотрит букмекерские ставки и коэфициенты, там ну никак не на равных, а вот достойной игры ждем!!!
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Axe111
1510399764
Ой закройся продажная шавка
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Чикомас
1510401144
Еще один специалист нашелся.. Мало нам отпрыска Жирика, который тоже начал что то вякать про футбол, ничего в нем не понимая..
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Italian_93
1510403130
Ты дебил? У нас запасные пенсионеры, а не команда
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a-rakhmatov
1510403762
Мы все надеемся на то, что наша сборная начнет играть хорошо с серьезными соперниками....удачи нашим ребятам!!!
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serppion
1510404935
Что такое Жуков? Оно хоть понимает, что Аргентина - вице-чемпион мира, что там играет непревзойденный Месси, что там команда на ходу, а наше место -65, что руководят нашим футболом mудаки? Выискался патриот хренов.
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vanikischin
1510406800
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77SAM
1510409406
а мне верится и не верится...
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slawianka
1510412311
Жуков, ты в футбол то вообще смотришь?
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Борис Шкурович-Хазин
1510416223
Никакой трагедии в проигрыше Аргентине не произошло,ибо было ожидаемо.Одно дело хотеть,другое-уметь.Думаю,что если бы это было официальное соревнование,счёт был бы больше и не в пользу россиян. Когда команда СССР по хоккею была сильной,она громила всех соперников.Тогда и желание победы осуществлялось! Ну нет сыгранности среди игроков.Да и откуда ей взяться,если каждый раз на поле играют разные футболтсты?Очевидно,надо,не мудруствуя лукаво отобрть лучших и наигрывать их.А когда игрок не знает,когда его выгонят,то и ждать от него хорошей игры не приходится.Возможно,надо заменить главного тренера,ибо рыба гниёт с головы!
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