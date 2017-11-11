Жуков: «Сборная России сможет на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда»

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что национальная команда на равных проведет товарищеский поединок против Аргентины. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова сможет показать достойную игру.

«Я собираюсь пойти на матч, интересно посмотреть, как наша сборная будет выглядеть против одной из сильнейших команд мира. Ну и еще одна причина – Месси. Думаю, что мы сможем на равных сыграть с Аргентиной, у нас хорошая команда. Конечно, соперник – это высший класс, но я думаю, что наша сборная сможет показать достойную игру.

Не думаю, что аргентинцы не будут выкладываться, ведь классная команда играет классно всегда. Тем более, если они привезли такой состав, это значит, что они не будут играть вполсилы», – сказал Жуков.

Матч Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.