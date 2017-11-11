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  • Колосков: «У меня нет сомнений, что сборная России в матче с Аргентиной будет выглядеть достойно»

Колосков: «У меня нет сомнений, что сборная России в матче с Аргентиной будет выглядеть достойно»

11 ноября 2017, 12:58
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в преддверии товарищеского поединка между сборными России и Аргентины выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова будут выглядеть достойно на фоне именитого соперника.

– У нет сомнений, что в матче со сборной Аргентины будем выглядеть достойно. Жду сегодня настоящего футбольного праздника, которого наша страна давно не видела. Южноамериканцы постараются выиграть на классе, не прилагая сверхусилий. Но если наши предложат высокий темп, что они умеют делать, то соперникам придется не просто. Поэтому жду увлекательный матч.

– Почему такая уверенность, что сможем сыграть хорошо?

– Команда уже сформировалась, сыгралась. Видно, что сборная прогрессирует от матча к матчу. Игроки демонстрируют современный, высококачественный футбол. А сегодня еще сама атмосфера благосклонна – потрясающий переполненный стадион, интересный соперник.

– Реально нашим игрокам сдержать Месси?

– Ну он же не с другой планеты. Месси, как и все, играет на Земле. Его научитесь останавливать и в Южной Америке, и в Испании, и в матчах Лиги чемпионов. Лео же не в каждых матчах забивает. Ничего страшного в нем нет. К тому же это всего лишь контрольный матч. Не думаю, что он будет из кожи лезть, чтобы понравится зрителям. На него и так придут.

Матч Россия – Аргентина состоится в Москве, в субботу, 11 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Аргентина
Комментарии (8)
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acer2003
1510395188
У меня такие сомнения есть ))
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la verdad
1510396009
Кто-то реально думает, что Аргентина будет играть в полную силу?))) Представьте, папа драчуна-подростка заплатил профи-боксеру миллион, чтобы тот провёл спарринг. Будет ли боксёр всерьёз бить непрофи, получив такие деньги от любящего папы? Сомнительно.
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gor77
1510397376
РЕДАКТОР сайта, когда ж вы станете грамотными???? "Колосков: «У .......... нет сомнений, что сборная России..."
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subbotaspartak
1510398376
Господи, товарищеская игра, Страстей не будет, привыкнуть пора.
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Axe111
1510401074
Заткнись продажное существо
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serppion
1510405124
Прогресс я тоже вижу. Были 62-ми, потом 64-ми, сейчас 65-е... Кого дурить собираешься?
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vanikischin
1510406924
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