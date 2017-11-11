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  • Бубнов: «Будет интересно посмотреть, как россияне сыграют против Месси»

Бубнов: «Будет интересно посмотреть, как россияне сыграют против Месси»

11 ноября 2017, 09:21
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Как сказал Черчесов, персонально против Месси играть никто не будет. Против Лионеля бывает недостаточно даже двух-трех игроков. Поэтому будет интересно посмотреть на то, как наши игроки с ним сыграют и будет ли Месси играть в полную силу. Когда мы играли с аргентинцами, Бесков дал персональное задание Сулаквелидзе держать Марадону, а уже по ходу матча его подстраховывали. Думаю, у Месси будет больше свободы, и если сборная России не сможет правильно организоваться в обороне, тогда Лионель, безусловно, создаст проблемы для наших игроков. Черчесов совершенно точно будет играть в три центральных защитника. Безусловно, сборная России будет использовать прессинг, чтобы сковать соперника.

Аргентинцы не совсем удачно играли в квалификации и с большим трудом отобрались на чемпионат мира. Поэтому можно сказать, что они на сегодняшний день не намного сильнее, если вообще сильнее сборных Португалии и Бельгии, с которыми мы не так давно играли. Плюс мы играли с чилийцами, мексиканцами, то есть у нас есть опыт противостояния на таком уровне. Кстати, на мой взгляд, сборная Аргентины на сегодняшний день слабее сборной Испании, и поэтому второй матч для нашей команды будет более сложным.

Для сборной России игра с аргентинцами в любом случае будет полезной. Мы приобретем опыт выступления с командой высокого уровня, и игроки могут посмотреть и определить для себя, в каком состоянии они находятся и насколько конкурентоспособны. Опыт игры на Кубке конфедераций, думаю, тоже не прошел зря. И плюс сейчас футболисты сборной России будут достаточно хорошо мотивированы. Если проиграем с разницей в один мяч, это будет неплохой результат. Но еще посмотрим на качество игры», — сказал Бубнов на своем канале в YouTube.

Источник: YouTube
Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель Бубнов Александр
Комментарии (1)
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sachsen-leipzig
1510397171
Вот такие дебалы говорят и наши футболисты читают и играют на раслабонне , мне кажется надо таких ***** с Шоу посылать. *** нечего сказать молчи. Надо так , мы провели их , пацаны они слабее вас , ну кроме Месси, мы сделаем их тем более играем дома , надо выиграть чтобы уважали в следующем году и не рыпались, весь мир будет смотреть , поэтому зададим им жару на поле , тем более погода тоже наша за нас . Так надо господин тупик.
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