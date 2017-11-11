Слуцкий: «В Англии ничего не знают про Россию»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Англии.

Напомним, что российский специалист с лета этого года возглавляет клуб из Чемпионшипа.

– Когда вы общаетесь с англичанами, они что-то спрашивают о России? Вам приходилось разрушать стереотипы?

– Не особенно. Они замкнуты в себе: то, что происходит в других странах, их очень мало интересует, насколько я заметил. Наша страна больше ориентирована на внешнюю политику, и мы больше обсуждаем, что о нас думают.

У меня все время BBC работает, и я слышал про нашу страну один раз, когда за допинг российскую легкоатлетку лишили бронзовой медали в Пекине. И они об этом сказали, потому что британская спортсменка была четвертой, но в итоге получила медаль. Они не говорили о проблеме допинга в России, они просто объявили: у нас медаль! Они говорят о «Брекзите» или референдуме в Шотландии – только о своем. Поэтому не стоит верить тому, что они как-то негативно настроены. Я никогда не чувствовал враждебности. Они просто ничего не знают про нас. Не интересуются, не понимают. Они не знают ничего о нашем футболе! Тот же знаменитый ЦСКА… для них он где-то очень далеко, – цитирует Слуцкого angliya.com.