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Слуцкий: «В Англии ничего не знают про Россию»

11 ноября 2017, 07:05
14

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Англии.

Напомним, что российский специалист с лета этого года возглавляет клуб из Чемпионшипа.

– Когда вы общаетесь с англичанами, они что-то спрашивают о России? Вам приходилось разрушать стереотипы?

– Не особенно. Они замкнуты в себе: то, что происходит в других странах, их очень мало интересует, насколько я заметил. Наша страна больше ориентирована на внешнюю политику, и мы больше обсуждаем, что о нас думают.

У меня все время BBC работает, и я слышал про нашу страну один раз, когда за допинг российскую легкоатлетку лишили бронзовой медали в Пекине. И они об этом сказали, потому что британская спортсменка была четвертой, но в итоге получила медаль. Они не говорили о проблеме допинга в России, они просто объявили: у нас медаль! Они говорят о «Брекзите» или референдуме в Шотландии – только о своем. Поэтому не стоит верить тому, что они как-то негативно настроены. Я никогда не чувствовал враждебности. Они просто ничего не знают про нас. Не интересуются, не понимают. Они не знают ничего о нашем футболе! Тот же знаменитый ЦСКА… для них он где-то очень далеко, – цитирует Слуцкого angliya.com.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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С@НЁК.
1510378579
Теперь знают...
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bolela_16
1510380422
зато мы знаем все об Украине...
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Sosisochkin
1510380561
После ЧМ только о России и будут говорить тогда и узнают
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nemolod
1510381584
Правильно,знаменитым ЦСКА станет,когда начнет обыгрывать английские команды так же,как когда-то московское Динамо в 1945 году!
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la verdad
1510382118
Нееее, Лёня. По телеку говорят, что кругом враги и все хотят Россию захватить. Тебя, что, уже завербовали???
Ответить
Сержтир
1510387327
Хорошо что они хоть про Англию знают.
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paracetamol
1510418274
А многие в России знают про Англию? Кроме футбола - пустота, серость и сырость! Зато аппетиты волчьи.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1510434273
они же на острове живут
Ответить
Pourport
1510572455
Тоже самое и Америка,и Германия!Все смотрят за своей страной,и ее внутренними делами,или проще говоря ср@ть они на Восток хотели.Давайте - ватаны,главное правда.
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кеша_КБ
1511613644
- ты бы взял и рассказал, о своих "подвигах", особенно в бытность в самарских "КС" ... вот "молчун"...,тебя в "Халл Сити" и пригласили , потому что ничего о тебе реального не знали(((
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