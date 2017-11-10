Индзаги посоветовал итальянцам сыграть против Швеции на контратаках

Главный тренер «Венециа» Филиппо Индзаги поделился мыслями перед матчем Швеция – Италия в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018.

«На бумаге итальянцы сильнее шведов. Плюс ко всему, мы точно сможет рассчитывать на поддержку полного «Сан Сиро» в ответной встрече.

Верю, что мы выйдем на чемпионат мира. Команда может использовать свою скорость при игре на контратаках.

Возможно, пользу принесет Иммобиле – наш лучший игрок на данный момент», – сказал 41-летний итальянец.

Индзаги выступал за «Скуадру Адзурру» с 1997 по 2007 год. В ее составе выиграл ЧМ-2006 и серебро ЧЕ-2000. Итальянец возглавил «Венециа» в июле 2016 года. После 13-ти туров Серии B команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Матч в Сольне начнется в 20:45 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.