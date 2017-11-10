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  • Черчесов: «Футболистов надо оставить в покое перед матчем с Аргентиной»

Черчесов: «Футболистов надо оставить в покое перед матчем с Аргентиной»

10 ноября 2017, 13:48
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настроении в команде перед встречей с Аргентиной и оценил перспективы Марио Фернандеса.

«У нас настроение хорошее, рабочее. Еще сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов надо оставить в покое. Сейчас уже не будем им мешать. Это тоже важное качество тренера.

Марио Фернандеса? Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами

Марио Фернандес? Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами», – сказал специалист.

Матч в «Лужниках» состоится завтра в 16:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Бразилия ЦСКА Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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sold93
1510313156
оставили их уже 1 раз, перед матчем со словенией
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Decorhome
1510313945
Где нибудь в ресторане
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acer2003
1510314034
Их кто то трогает ???)
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АЛЕКС 58
1510315277
Самохвалов разрешил оттопыриться перед игрой!
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Italian_93
1510317808
А толку все равно в жопе как и всегда
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dok66
1510320386
Настроение рабочее - это хорошо . Но было бы лучше , если бы был "инстинкт убийцы" !
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DOCTOR PENALTY
1510327804
Это тот случай, когда Саламыч фантазирует...
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ИванЯ
1510340129
После игры то же самое скажет "оставте футболистов в покое"
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