Черчесов: «Футболистов надо оставить в покое перед матчем с Аргентиной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настроении в команде перед встречей с Аргентиной и оценил перспективы Марио Фернандеса.

«У нас настроение хорошее, рабочее. Еще сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов надо оставить в покое. Сейчас уже не будем им мешать. Это тоже важное качество тренера.

Марио Фернандеса? Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами

Марио Фернандес? Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами», – сказал специалист.

Матч в «Лужниках» состоится завтра в 16:00 по московскому времени.