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Время работы метро в Санкт-Петербурге продлят в день матча Россия – Испания

9 ноября 2017, 23:20

Правительство Санкт-Петербурга решило продлить часы работы метрополитена в день товарищеского матча РоссияИспания.

Станции «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Черная речка» будут открыты до 01:30, остальные станции — до 02:00.

Для зрителей, которые захотят воспользоваться Яхтенным мостом, будет организована работа трамвайных маршрутов номер 19 (Лахтинский разлив — станции метро «Старая деревня»), номер 48 (Лахтинский разлив — станция метро «Черная речка»).

Также от стадиона к вышеуказанным станциям метро будут курсировать автобусы-шаттлы.

Матч Россия – Испания пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге. Начало в 21:45 по московскому времени.

Источник: РФС
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