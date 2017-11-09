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Месси: «Мы уже привыкли к критике сборной Аргентины»

9 ноября 2017, 10:31
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем отношении к критике, которая обрушилась в последние годы на национальную команду.

«Нас всех очень ранило то, что говорилось о сборной все это время. После стольких лет критики мы уже привыкли к тем дикостям, которые могут придумать, и можем справиться с этим. Мы пережили очень тяжелые моменты внутри команды. И помимо проигранных финалов было множество ударов, направленных на нас.

Я разговаривал со всеми парнями – у нас отличные отношения, мы уже давно играем вместе и защищаем честь страны в футболках национальной команды. Будем стараться и дальше помогать друг другу на поле и за его пределами», – сказал Месси в интервью телеканалу TyC Sports.

Сборной Аргентине предстоит провести товарищеский матч с Россией. Игра пройдет 11 ноября в Москве, на стадионе «Лужники».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1)
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Eddyson
1510214580
"И помимо проигранных финалов было множество ударов..." --------------------------------------------------- Эх, Лео, разве то были удары? Вот в субботу будет удар, ударище.
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