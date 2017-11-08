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  • Месси пройдет пешком 50 километров, если Аргентина выиграет чемпионат мира

Месси пройдет пешком 50 километров, если Аргентина выиграет чемпионат мира

8 ноября 2017, 22:46
3

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что он сделает в случае победы своей команды на чемпионате мира. Игрок совершит паломничество.

«Хочется верить, что мы сможем победить уже на ЧМ-2018. Если это случится, то я совершу поход в храм святого Николая, который находится в 50 километрах от моего дома. Сделаю это без использования транспортных средств», – сказал Месси TyC Sports.

Последний раз аргентинцы выигрывали чемпионат мира в 1986 году.

Как Месси и Аргентина живут в России

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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vladik12
1510170465
Пусть лучше в "Пятерочку" за "Балтикой" сходит, коли пока в Москве.
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Александр ЗА
1510181459
Да
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dimar
1510185033
Ну ничего себе! целых 50 км! Герой!
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