Месси пройдет пешком 50 километров, если Аргентина выиграет чемпионат мира

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что он сделает в случае победы своей команды на чемпионате мира. Игрок совершит паломничество.

«Хочется верить, что мы сможем победить уже на ЧМ-2018. Если это случится, то я совершу поход в храм святого Николая, который находится в 50 километрах от моего дома. Сделаю это без использования транспортных средств», – сказал Месси TyC Sports.

Последний раз аргентинцы выигрывали чемпионат мира в 1986 году.

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