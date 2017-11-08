Месси пропустил вечернюю тренировку из-за российских фанатов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не принял участия в вечерней тренировке команды, которая проходила в тренажерном зале.

Сообщается, что футболист принял решение не идти на занятие ввиду повышенного внимания со стороны российских фанатов, постоянно желающих сфотографироваться с южноамериканцем или взять автограф.

Напомним, что Месси не посетил и утреннюю тренировку «альбиселесты», которая в течение этой недели в Москве готовится к товарищескому матчу со сборной России.

Как Месси и Аргентина живут в России