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Месси пропустил вечернюю тренировку из-за российских фанатов

8 ноября 2017, 22:02
9

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не принял участия в вечерней тренировке команды, которая проходила в тренажерном зале.

Сообщается, что футболист принял решение не идти на занятие ввиду повышенного внимания со стороны российских фанатов, постоянно желающих сфотографироваться с южноамериканцем или взять автограф.

Напомним, что Месси не посетил и утреннюю тренировку «альбиселесты», которая в течение этой недели в Москве готовится к товарищескому матчу со сборной России.

Как Месси и Аргентина живут в России

Источник: Life
Россия Россия Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (9)
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Zhigulin.best
1510169011
Может он не приехал?
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Спартач_навсегда
1510169587
и тут наши успели.....вот...
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Tostao
1510169877
Как бы наши "профи" не бегали во время матча только за Месси с целью сфоткаться и получить автограф, а может, если повезёт и ненароком сорвать футболку.
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САНЁК17
1510171315
Российские фаны страшны?
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fabio_c
1510172118
забухал, похоже
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h3LL1k
1510176189
пффф противно читать и слушать уже об этом сраном эгоисте... и мазы левые
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TAGANROG 161
1510179669
Сборная Аргентины в том числе и Месси приехали чтоб не плохо заработать на наших идиотах,не удивлюсь если сухари скатают или вообще Аргентина возьмёт и сольёт матч, чтоб потом говорили какой сильный хозяин ЧМ.
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