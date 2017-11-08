Уткин: «Будогосский сошел с ума. Его нужно содержать в доме желтого цвета»

Известный футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал реакцию главы судейского корпуса России Андрея Будогосского на желтую карточку Понтусу Вернблуму в матче 16 тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2) за удар локтем.

Напомним, что, по мнению Будогосского, удаления в том эпизоде шведский полузащитник не заслуживал.

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума. Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать.

Сергей Карасев точно поплыл в матче «Локомотив» – ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля», – считает Уткин.

Ранее другой эксперт Валерий Рейнгольд заявил, что Будогосский выжил из ума.