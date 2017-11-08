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  • Уткин: «Будогосский сошел с ума. Его нужно содержать в доме желтого цвета»

Уткин: «Будогосский сошел с ума. Его нужно содержать в доме желтого цвета»

8 ноября 2017, 19:28
27

Известный футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал реакцию главы судейского корпуса России Андрея Будогосского на желтую карточку Понтусу Вернблуму в матче 16 тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2) за удар локтем.

Напомним, что, по мнению Будогосского, удаления в том эпизоде шведский полузащитник не заслуживал.

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошел в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошел с ума. Если он говорит, что это желтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать.

Сергей Карасев точно поплыл в матче «Локомотив» – ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля», – считает Уткин.

Ранее другой эксперт Валерий Рейнгольд заявил, что Будогосский выжил из ума.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Уткин Василий Будогосский Андрей
Комментарии (27)
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Борз-95
1510159195
Всех в желтый дом,вместе с Уткиным и Рейнгольдом)))
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Tostao
1510159324
Консилиум экспертов в кол-ве 2-х человек поставил неутешительный диагноз главе судейского корпуса.
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stream15
1510160484
Хоть здесь Уткин абсолютно прав.
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Pourport
1510162658
Вася прав,красная 100%
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nik55
1510163589
Вася прав
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Ubuntu
1510164587
Всем кто увидел удар в лицо - идите к окулисту, может он вас разучит путать грудь и лицо
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ufos73
1510165575
Промеса и за меньшее на 3 игры отстранили, винить Карвся то же не стоит,он просто мог не видеть, но вот если КДК не даст дикву Верблюду, вот тогда это действительно маразм!
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fortune-bva
1510166468
Понтусу Вернблуму хорош когда профессионален, когда поддается эмоциям он скотина просто!
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ljrljr0505
1510166975
как это ни странно, но на этот раз Уткин прав. Будогосский выжил из ума (или делает вид), если не видел удара локтем. Причем это не в прыжке, а когда оба игрока стояли на земле. А куда попал Вернблум- в голову или грудь, по большому счету неважно. Что оправдывает Карасева- это то что он мог не видеть эпизода так как был сзади хотя и в метрах 10 от эпизода. НО резервный и линейный это прекрасно видели... Так что еще один плюс в пользу видеоповторов. А шведа нужно вызывать на КДК и наказывать на несколько игр... Все судьи в европе берегут игроков сборной и без колебаний выгоняют хулиганов с поля...Как-то так...
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Taps
1510168273
Верблюду - красную ! Ибо - сволочь.
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