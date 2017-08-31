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  • Рейнгольд: «Будогосский пожилой человек. Видно, он выжил из ума»

Рейнгольд: «Будогосский пожилой человек. Видно, он выжил из ума»

31 августа 2017, 10:45
49

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд поддержал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который высказался за отставку главы судейского корпуса Андрея Будогосского. Случилось это после спорного момента в матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» (0:1).

«Я двумя руками за Гинера, поддерживаю его, но требовать отставки он не может. Это ерунда, они взрослые люди. Будогосский должен понять, что судьи портят игры. Не берусь судить, продают они игры или это коррупция. Но для меня лично непонятно, что у нас в судействе происходит. Складывается впечатление, что существует некий заговор судей против нашего футбола.

В матче ЦСКА – «Ахмат» мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. Меня бесят комментаторы, которые вообще не заметили данный эпизод. Черданцев и им подобные, чем они вообще занимаются, они просто любят деньги получать из кассы? Надо вопрос поднимать и ставить ребром.

А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума. Неужели он не может собрать судей и сделать им хорошую взбучку?

Возвращаясь к вопросу конфликта. Если бы провели голосование, кто прав: Будогосский или Гинер, то я, конечно, за Евгения Ленноровича. Он правильно поднял вопрос: судьи должны понимать, что нельзя пропагандировать антифутбол», – считает Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Рейнгольд Валерий Гинер Евгений Будогосский Андрей
Комментарии (49)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1504165798
На соседа по палате наехал.
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Р-н-Д
1504166500
Прямо как из пословицы-"Дурак-дурака,видит из далека".
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Dominator777
1504167123
Ну, что ж, бывает...Иногда и старперы могут правильную мысль высказать.
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nik55
1504168082
можно смеяться но в чем прав Рейнгольд-----Будогосского нужно гнать , при нем судьи вообще обнаглели
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Чермындыр
1504169118
В моменте с голом Ахмата - мяч пересек линию буквально на пару сантиметров. Очень легко можно было не заметить, НО...данная ошибка арбитров определила РЕЗУЛЬТАТ матча. Неудаление Лунева в матче с Ахматом - из того же разряда: уравнивание составов и удаление вратаря, на котором сейчас держится 60% обороны питерцев - вообще другой расклад. Я не оправдываю судей. Я согласен, что они могут ошибаться, НО... за ошибки нужно наказывать, нужно же проводить какую-то работу! А что делает Будогосский? Он просто с ох...шим видом говорит: "А хуле? Судьям можно". Это что за беспредел такой!?!? С какого уя им можно? Если я на пешеходном переходе собью кого-нибудь на автомобиле, мне тоже можно сказать: "Извините, я всего лишь человек. Скорость была большая и я не заметил этого человека"? Такого ох...вания в судейском комитете за последние 15 лет еще не было!
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Diesel133
1504169186
ахах один маразматик другого чмырит)
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seawave
1504175237
... продают они игры или это коррупция. А разница то какая??
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rasim05
1504177992
"В матче ЦСКА – «Ахмат» мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. " --- ТЫ что употребил? В трансляции только с одного повтора (ракурса) стало понятно, что мяч ушел за пределы. Да и вообще, Рейнгольд, раз за разом, показывает свою не вменяемость, зачем только журналисты провоцируют больного человека? Не понятно!
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Popularov
1504182151
Ближайшее заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС пройдёт 6 сентября, а не 30 августа??? А что это значит??? А это ЗНАЧИТ, что по факту мы наблюдаем с вами ПОДКОВЁРНО-судейскую ВОЗНЮ, грубейшего нарушения бригадой арбитра Вилкова в матче ЦСКА - Ахмат, когда Вилков, "со товарищи", НЕ захотели ЗАМЕТИТЬ выход мяча за пределы поля и засчитали гол в ворота ЦСКА, забитый с грубейшим нарушением футбольных правил!!!! Во как работает Бутенко и РФС! Не знают, не ведают и знать не хотят, как и когда им надо работать и с какой повесткой дня!!! Все члены ККК РФС резко ударились в бега и буквально СБЕЖАЛИ из Москвы, чтобы потом найти ВОПИЮЩИЙ смехотворный повод, дабы не проводить заседание ККК РФС в установленные сроки по разбору скандального судейства Вилкова и боковых!!! Очередные ПОСТЫДНЫЕ чиновничьи игры подельников РФС с отмазкой слепого арбитра Вилкова и бригады боковых СЛЕПЦОВ. Это уже не первый такой ШУЛЛЕРСКИЙ цирковой приём, который использует Бутенко и чиновники! В этом сезоне, да и в прошлом сезоне Бутенко и компания, часто и НЕОДНОКРАТНО прибегали к этим подковёрным цирковым ФИНТАМ, чтобы ЗАМЯТЬ скандальное судейство арбитров матчей РФПЛ! Спрашивается, а для чего тогда Бутенко назначали??? А чтобы его правая чиновничья рука НЕ ЗНАЛА, что делает его левая СКАНДАЛЬНАЯ рука??? Вот вам очередной, ВОПИЮЩИЙ пример БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО отношения к порученному делу. РУКА руку МОЕТ, и ПОКРЫВАЕТ, и ОПРАВДЫВАЕТ судейский беспредел Будогосского и компании! Эти чиновники превратили наш футбол в ЦИРК и ОТКАЛЫВАЮТ скандальные чиновничьи номера похлеще артистов шапито! И после этого вы хотите, чтобы в нашем судействе навели порядок??? А вот ДУДКИ вам! Пока такие как Бутенко, Баскаков, Будогосский, Чеботарёв и другие чиновники РФС, валяют ФОРМЕННОГО судейского ДУРАЧКА, ПОРЯДКА в нашем судействе НЕ БУДЕТ! А что будет??? А будут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские СКАНДАЛЫ арбитров, которые, в сотый уже раз, будут отмазывать Будогосский, Бутенко и их постыдная чиновничья бюрократическая компания!!! Они заботятся только о благополучии своих карманов, а судейство превратили в свою кормушку! А команды как страдали, так и будут страдать, потому что этим чиновникам, от СКАНДАЛЬНОГО судейства, на все команды, на работу тренеров и все усилия игроков - презрительно и высокомерно НАПЛЕВАТЬ!
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valdemar47
1504186803
Всем уже давно все понятно, что все купил Миллер! Раньше еще в его компании был и Гинер, но золото одно и его не поделишь, так что Гинера задвинули. Таких как Гинер, Фурсенко, Миллер, Мутко давно уже сажать нужно в тюрьму за развал футбола!
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