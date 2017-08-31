Рейнгольд: «Будогосский пожилой человек. Видно, он выжил из ума»

Бывший советский футболист Валерий Рейнгольд поддержал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который высказался за отставку главы судейского корпуса Андрея Будогосского. Случилось это после спорного момента в матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» (0:1).

«Я двумя руками за Гинера, поддерживаю его, но требовать отставки он не может. Это ерунда, они взрослые люди. Будогосский должен понять, что судьи портят игры. Не берусь судить, продают они игры или это коррупция. Но для меня лично непонятно, что у нас в судействе происходит. Складывается впечатление, что существует некий заговор судей против нашего футбола.

В матче ЦСКА – «Ахмат» мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. Меня бесят комментаторы, которые вообще не заметили данный эпизод. Черданцев и им подобные, чем они вообще занимаются, они просто любят деньги получать из кассы? Надо вопрос поднимать и ставить ребром.

А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума. Неужели он не может собрать судей и сделать им хорошую взбучку?

Возвращаясь к вопросу конфликта. Если бы провели голосование, кто прав: Будогосский или Гинер, то я, конечно, за Евгения Ленноровича. Он правильно поднял вопрос: судьи должны понимать, что нельзя пропагандировать антифутбол», – считает Рейнгольд.