Зобнин: «Месси или Роналду? Мне больше нравится, как играет Лео»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил силу ближайших соперников сборной России. Футболист уверен, что только поле покажет, кто сильнее на самом деле.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Первый матч в ходе этого сбора Россия сыграет против Аргентины. Это команда одного футболиста? Месси в одиночку протащил ее на ЧМ-2018.

– Понятно, что это сильная сборная. Точнее, там играют футболисты высоко уровня, но это ничего не значит. Есть много примеров, когда сборные без имен и громких фамилий добивались высоких результатов. Только поле покажет, кто сильнее.

– Следом сыграете с испанцами. Эта команда тоже одна из сильнейших в мире.

– Испания тоже сильна. Кого стоит опасаться? Всех. Наши предстоящие соперники примерно одного уровня, входят, плюс-минус, в 10-ку лучших. Со всеми будет интересно сыграть. Это покажет, чего мы стоим и каков наш уровень на данном этапе.

– Вечный вопрос: Месси или Роналду?

– Месси. Мне больше нравится, как играет Лео.

– Что сделать с его левой ногой?

– Мы еще не разбирали соперника, это еще предстоит сделать. Думаю, каждый, кто выходит против Месси, задается этим вопросов. 90 процентов футболистов не могут его остановить.