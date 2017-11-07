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  • Ринат Билялетдинов: «Упустить победу над «Локомотивом» – тяжелый удар для ЦСКА»

Ринат Билялетдинов: «Упустить победу над «Локомотивом» – тяжелый удар для ЦСКА»

7 ноября 2017, 06:55
2

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Локомотив» выполнил главную для себя задачу в прошедшем матче с ЦСКА. По его словам, главное было – не проиграть.

«В матче с армейцами «Локо» выполнил программу-минимум – не подпустил их к себе. В текущих обстоятельствах это можно назвать успехом. Команда имела меньше трех суток на восстановление после тяжелого матча против «Шерифа» (1:2), результат которого придал негативный эмоциональный фон. ЦСКА, напротив, был на кураже после выигрыша в Базеле и возвращения в борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Армейцы уверенно провели первый тайм, забили два гола, повели в счете, а в концовке второго тайма после отраженного пенальти должны были оказаться на особом моральном подъеме. Но «Локо» выдержал этот удар и все-таки смог спасти игру.

ЦСКА ближайший перерыв должен пойти на пользу. Так упустить победу над «Локо» – тяжелый удар. Будь вслед за этой игрой еще один матч, армейцы могли не успеть настроиться на него должным образом. А сейчас ребята отдохнут. Тем более, не все уезжают в сборные. И в физическом плане им нужна пауза, поскольку команда играет в РФПЛ и Лиге чемпионов очень узкой обоймой. Можно сказать, тренерский штаб сейчас выжимает из ЦСКА больше чем максимум», – рассказал Билялетдинов.

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Билялетдинов Ринат
Комментарии (2)
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Catastrofa
1510028426
" Известный российский тренер " ! И чем же он как тренер известен в России и не только ?
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RUSARM
1510034493
Ну очень известный!!! Эксперд!!
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