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  • Газзаев – о словах Геркуса: «ЦСКА уже 15 лет является флагманом, а «Локомотив» только сейчас вышел на лидирующие позиции»

Газзаев – о словах Геркуса: «ЦСКА уже 15 лет является флагманом, а «Локомотив» только сейчас вышел на лидирующие позиции»

6 ноября 2017, 17:37
14

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев выразил мнение относительно высказывания президента «Локомотива» Ильи Геркуса после матча с армейцами (2:2) в 16-м туре РФПЛ.

Ранее глава железнодорожников написал на своей странице в инстаграме: «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории».

«Подобные высказывания не делают чести. ЦСКА вот уже 15 лет является флагманом российского футбола, а «Локомотив» только сейчас, после очень долгого перерыва, вышел на лидирующие позиции. Прежде всего – благодаря успешной работе тренера. При этом и армейцы продолжают вести борьбу за самые высокие места.

Считаю, в любой ситуации руководитель должен вести себя сдержанно и не допускать оскорблений. Напомню, что в первой половине 2000-х между ЦСКА и «Локомотивом» (прим. – тогда командами руководили Газзаев и Юрий Семин) шла отчаянная спортивная борьба за золото, но не было никакого антагонизма. К сопернику нужно относиться с уважением, поэтому никто из нас не переступал черту.

К тому же, я в принципе не вижу поводов для пафосных фраз. «Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА, который почти тайм действовал в меньшинстве – это, безусловно, нормальный результат, но уж точно не повод для заявлений с целью унизить другую команду», – сказал Газзаев.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Газзаев Валерий Геркус Илья
Комментарии (14)
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Добрый Бобер
1509980149
Г-н (расшифровывайте как хотите) Газзаев относится к тем людям, про которых говорят: "с кем шутки плохи, с тем и всё остальное не очень..."
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shinnik
1509980664
Тузик возмутился совершенно правильно.
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srg38
1509980709
Не стоит так близко к сердцу принимать данные слова Геркуса
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anri1703
1509980978
ну тут конечно не чего криминального сказано не было но соглашусь соперника надо уважать
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cska-62
1509981892
А кто такой этой ГЕРКУС? Он "Барселону" возглавлял? Или "Баварию"? А может он играл когда-то под Роналдо (имеется ввиду "Зубастик"), снабжая его голевыми передачами? Нет. Он просто "питерский". Вот что о нём удалось найти (информация 21.07.2016) : "Геркусу в конце июля исполнится 44 года. По образованию он финансист. Окончил питерский университет ФИНЭК с красным дипломом. Кроме того, проходил обучение в США, сдав на сертификат CPA. Почти четыре года работал в крупнейшей аудиторской компании Ernst&Young, объехав всё СНГ. Занимался недвижимостью в Санкт-Петербурге, работал в агрохолдинге «Парнас». С 2008 года – в «Зените», где занимался вопросами стратегического развития. И до сих пор трудовая книжка Геркуса находится именно в питерском клубе". https://fclmnews.ru/news/70539-perezagruzka.html Обучался в США! А чему там можно обучиться для работы в России? Только вредительству и работе на мировую плутократию! Это очевидно давно всем. Не дают в США никакого классического образования, а вот вербуют успешно! Что в американских школах, что в распиаренных американских университетах! Владимир Буковский, кстати, по фамилии госсекретаря США и выпускника Принстонского университета и Университета Техаса предлагал ввести всеобщую ЕДИНИЦУ ГЛУПОСТИ - "один бейкер"! Предлагаю ввести для наших невежд в футболе и отечественной истории ЕДИНИЦУ ГЛУПОСТИ - "один геркус"! О невежестве этого персонажа я писал вчера: cska-62, 05.11.2017, 21:30 «Прогресс все равно не остановить! Ещe в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории», – написал Геркус в инстаграме. Как плохо не знать историю! Весь генералитет вермахта в конце 1941 года сокрушался, что у них была лишь одна кавалерийская дивизия. Наступает в России распутица и крындец! Подорвали диверсанты железнодорожные пути и опять крындец! И колёсная, и гусеничная техника, и железнодорожный подвижной состав становятся бесполезны! А лошадкам что? Овса надо! И вперёд! https://bombardir.ru/news/525060-Prezident-Lokomotiva-Esche-v-seredine-19-veka-parovozy-vytesnili-koney-na-obochinu-istorii
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BRO_football
1509985018
Ещё в прошлом сезоне Геркус хотел выгнать Сёмина, а теперь ему жопу целует и пытается оставить.
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за ЦСКА с 1980г
1509989199
Слишко много чести для этого недогеркулеса..
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Измайловский Кочегар
1509990020
Да ладно, шутка как шутка, без оскорблений, чё возбудились-то?
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Михаил_Боярский
1509999392
Газаев депутат? Остановите землю! Убил аланию и собирается еще что то угробить??? ППц.
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vovan55
1510040451
что-то жиды разволновались... всплески бывают у всяких команд - явление это кратковременное и нестабильное...а вот классные команды всегда на высоком уровнеи при редких спадах в канальё не падает, а молча выправляют игру и не визжат от восторга от выигранного матча, потомучто привыкли к этому.
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