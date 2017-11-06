Газзаев – о словах Геркуса: «ЦСКА уже 15 лет является флагманом, а «Локомотив» только сейчас вышел на лидирующие позиции»

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев выразил мнение относительно высказывания президента «Локомотива» Ильи Геркуса после матча с армейцами (2:2) в 16-м туре РФПЛ.

Ранее глава железнодорожников написал на своей странице в инстаграме: «Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории».

«Подобные высказывания не делают чести. ЦСКА вот уже 15 лет является флагманом российского футбола, а «Локомотив» только сейчас, после очень долгого перерыва, вышел на лидирующие позиции. Прежде всего – благодаря успешной работе тренера. При этом и армейцы продолжают вести борьбу за самые высокие места.

Считаю, в любой ситуации руководитель должен вести себя сдержанно и не допускать оскорблений. Напомню, что в первой половине 2000-х между ЦСКА и «Локомотивом» (прим. – тогда командами руководили Газзаев и Юрий Семин) шла отчаянная спортивная борьба за золото, но не было никакого антагонизма. К сопернику нужно относиться с уважением, поэтому никто из нас не переступал черту.

К тому же, я в принципе не вижу поводов для пафосных фраз. «Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА, который почти тайм действовал в меньшинстве – это, безусловно, нормальный результат, но уж точно не повод для заявлений с целью унизить другую команду», – сказал Газзаев.

После 16-ти туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.