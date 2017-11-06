Черчесов: «Пришло время, когда сборной России надо играть с сильными соперниками»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что травмированные игроки, которые не сыграют в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией, все равно прибудут в расположение национальной команды. Также специалист отметил, что пришло время проводить поединки с командами топ-уровня.

«Головин и Самедов приедут завтра на спонсорские активности. По Кузяеву есть вопросы, которые мы сегодня-завтра будем решать. У него побаливает плечо. Отсеивать никого не собираемся. У нас через два на третий день игра. Надо четко понимать состояние игроков, тактику.

Не каждый раз мы играем со сборными, где есть такие звезды. Определeнный опыт у нас есть, пришло время, когда надо играть с сильными соперниками. Главное, чтобы все были здоровы. Зобнин уже почти здоров, но не готов», – сказал Черчесов.

Поединок Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве и начнется в 16:00 московскому времени. 14 числа в Санкт-Петербурге национальная команда примет Испанию. Начало встречи – в 21:45.