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  • Черчесов: «Пришло время, когда сборной России надо играть с сильными соперниками»

Черчесов: «Пришло время, когда сборной России надо играть с сильными соперниками»

6 ноября 2017, 17:14
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что травмированные игроки, которые не сыграют в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией, все равно прибудут в расположение национальной команды. Также специалист отметил, что пришло время проводить поединки с командами топ-уровня.

«Головин и Самедов приедут завтра на спонсорские активности. По Кузяеву есть вопросы, которые мы сегодня-завтра будем решать. У него побаливает плечо. Отсеивать никого не собираемся. У нас через два на третий день игра. Надо четко понимать состояние игроков, тактику.

Не каждый раз мы играем со сборными, где есть такие звезды. Определeнный опыт у нас есть, пришло время, когда надо играть с сильными соперниками. Главное, чтобы все были здоровы. Зобнин уже почти здоров, но не готов», – сказал Черчесов.

Поединок Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, в Москве и начнется в 16:00 московскому времени. 14 числа в Санкт-Петербурге национальная команда примет Испанию. Начало встречи – в 21:45.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аргентина Испания Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Italian_93
1509980954
Хахаха, с Ираном 1-1, второй состав Бельгии 3-3 не смеши людей
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anri1703
1509983162
давно пришло на чм в группе как миниму одна из таких сборных попадется а то и две а мы тут с динамо товарняк гоняем да с ираном
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Бриг
1509983908
На Евро 2008 сильнейший по сравнению с нынешним состав нашей сборной дважды проиграл тогдашним юношам Испании с общим счетом 1:6 или 0:6. Тогда даже убрали из состава новоиспеченного защитника Широкова, возложив на него вину за первое поражение. Пора, пора нам замахнуться... Как бы душевных травм после не было у, скажем, Мирончуков или Головина..
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alex1951
1509983929
В унисон Черчесу заявляю: Пришло время,когда вопреки самому себе ,я и мои друзья отныне будут желать Черчесу успехов ,так как мы давно поняли ,что смены тренера не намечается и ЧМ будем встречать со Станиславом,а поэтому совет всем - какой смысл его собачить ,если ничего не изменится ,лучше пожелать успехов в закл.стадии подготовки! Главное! В выборе игроков не ошибся,звездунов,шампанщиков и прочих сачков отсеял!
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polt
1509985472
Достаточно посмотреть на рожу Черчесова и становиться почему то очень грустно...
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vick-north-west
1509986137
Ключевое слово - играть, а не договариваться на 3:3 как с Бельгией.
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Полная Канистра
1509986238
даже страшно подумать что с нами будут вытворять но надеемся что достойно сыграют пусть и проиграют но с минимальным счетом
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polyshuk23
1509986857
Черчес тебе пора домой ,ты не топовый,Российский тренер и иди лесом не пожить Россию ты на чемпионате 2018 не выйдешь из группы будешь 4 или 3 лучше уйди и сам не позорься и Державу Русскую не позорь !
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Тазит
1509989857
В принципе, все верно. Пора. Это полезно для молодых игроков сборной. Только важно сделать правильные выводы из результатов этих встреч... Какими бы они не были...
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qwera 1969
1510071695
«Пришло время, когда сборной России надо играть с сильными соперниками»....., но без этого абрека. Нужен другой тренер, пока не поздно.....
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