Феллаини намерен отсудить у New Balance 2,4 миллиона из-за неудобных бутс

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини подал иск в суд на производителя одежды и обуви компанию New Balance. Причина для данного решения бельгийца стали неудобные и низкокачественные, по его мнению, бутсы, используемые игроком.

По информации источника, 29-летний хавбек намерен получить за причиненный ущерб примерно 2,4 миллиона евро.

Как заявляют адвокаты Феллаини, бутсы причиняют футболисту неудобство и влияют на его эффективность, что привело к потере удовольствия полузащитником от игры.

При этом New Balance предоставила в суд документы, в которых говорится, что Феллаини ранее отмечал бутсы как «идеальные» и заказал еще 12 пар.