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  • Феллаини намерен отсудить у New Balance 2,4 миллиона из-за неудобных бутс

Феллаини намерен отсудить у New Balance 2,4 миллиона из-за неудобных бутс

6 ноября 2017, 15:10
5

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини подал иск в суд на производителя одежды и обуви компанию New Balance. Причина для данного решения бельгийца стали неудобные и низкокачественные, по его мнению, бутсы, используемые игроком.

По информации источника, 29-летний хавбек намерен получить за причиненный ущерб примерно 2,4 миллиона евро.

Как заявляют адвокаты Феллаини, бутсы причиняют футболисту неудобство и влияют на его эффективность, что привело к потере удовольствия полузащитником от игры.

При этом New Balance предоставила в суд документы, в которых говорится, что Феллаини ранее отмечал бутсы как «идеальные» и заказал еще 12 пар.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Феллайни Маруан
Комментарии (5)
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Romio-xxx
1509970544
Лоханулся вчера,вот и отмазывается теперь)))
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Nimnul
1509972215
Он,оказывается,не только в футболе грязно поступает,но и в жизни.
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mutabor0992
1509974352
Плохому танцору...
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mikitka
1509976872
Я подам в суд на ОАО "Лидская обувная фабрика"... Их кеды лишили меня удовольствия от игры и я не стал футболистом
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mishavandit
1509981348
На маму с папой в суд подай что сделали длинные неудобные локти))
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