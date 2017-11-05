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РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»

5 ноября 2017, 20:52
59

В матче 16-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Уфу» – 3:1.

После этого результата московский клуб набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Уфа» осталась на восьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Игбун, 10; 1:1 – Фернандо, 37; 2:1 – Промес, 63; 3:1 – Адриано, 81.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 86), Попов (Пашалич, 75), Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

«Уфа»: Беленов, Аликин (Фатай, 89), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Кротов, 69), Салатич, Игбун.

Предупреждения: Адриано, 51 – Пауревич, 47; Игбун, 51.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (59)
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oyabun
1509904554
C волевой победой, друзья!!! Спартак, молодцы!!
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Eddyson
1509904706
Были, конечно, вопросы по игре, но Квинси своим умопомрачительным голом, а потом голевым пасом их снял. С победой КББ!
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DZHEK_VOROBEY1987
1509904940
Поздравляю всех спартаковцев с заслуженной победой,хотя было не приятно первыми пропустить,но ничего страшного не произошло,у Спартака мощное нападение,забивают больше всех,правда пропускают много.
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мы_не_рабы
1509905285
Спартак вернулся? Да, Спартак вернулся! Красивая игра, великолепные голы! Всех с победой!!!!
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мыцык
1509905450
Просто Молодцы!!!
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XAKACИЯ
1509905674
С победой красно-белые братья! Наконец-то победа в нужный момент, когда конкуренты сыграли идеально! Промес - супер гол! Мировой уровень!
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Вомбат
1509906039
Я предсказывал тут (когда половина вашей команды была в лазарете), что к зиме Спартак войдет в пятерку. Уверен, что оправдается и следующее мое предсказание (данное в то же время) - в конце чемпионата Спартак будет бороться за медали. И еще раз озвучу свое мнение - по составу Спартак не уступает Зениту, а тренер Каррера сильнее, чем член фан-клуба футболиста Ерохина.
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SPACE TRUCKIN
1509906164
всех спартачей с победой!много пропускаем...главное-забивать на один больше.
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4agaaa
1509906592
С победой красно-белые!!! Учитывая как теряют очки лидеры, у Спартака есть все шансы на чемпионство!Вперед Спартак!!!!
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1509908854
Промес претендент на лучший гол тура Красава Тоха
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