РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»

В матче 16-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Уфу» – 3:1.

После этого результата московский клуб набрал 25 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Уфа» осталась на восьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Игбун, 10; 1:1 – Фернандо, 37; 2:1 – Промес, 63; 3:1 – Адриано, 81.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 86), Попов (Пашалич, 75), Промес, Фернандо, Зе Луиш, Адриано.

«Уфа»: Беленов, Аликин (Фатай, 89), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Кротов, 69), Салатич, Игбун.

Предупреждения: Адриано, 51 – Пауревич, 47; Игбун, 51.

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