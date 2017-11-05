Тренер «Боруссии» Д Бош верит, что его команда может догнать «Баварию»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал результат матча 11 тура Бундеслиги против «Баварии» (1:3). По мнению голландца, поражение не ставит крест на чемпионских перспективах «шмелей».

«Да, против Мюнхена мы выглядели на поле хуже. Это если в целом. Однако во втором тайме «Боруссия» была лучше. Поражение есть поражение, но есть время, чтобы отквитать расстояние. Мы уже показали, что умеем играть в футбол», – сказал Бош.

«Боруссия» отстает от первого места на четыре очка.