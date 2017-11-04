Билич: «Осталась ли поддержка руководства? Сложно сейчас об этом говорить»

Главный тернер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:4) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Мы здорово начали и первые 20 минут выполняли план, а потом очень просто пропустили два гола. Во тором тайме пытались играть более открыто, удалось забить, но соперник хорошо играет на контратаках.

Это серьезное поражение для нас, но не думаю, что нам не хватило усердия. Нужно было лучше защищаться.

Есть ли у меня поддержка клуба? Мы поговорим об этом поражении с руководством. Сейчас мне мне сложно об этом говорить. Непростая ситуация, но я верю в себя», — сказал Билич.

«Вест Хэм» с девятью очками занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.