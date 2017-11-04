Полузащитник «Тосно» Мирзов: «Нам не повезло в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов подвел итог поражению от «Краснодара» (1:3) в матче 11-го тура чемпионата России.

─ Начали хорошо, забили гол, были моменты, чтобы удвоить счет. Но где-то не повезло. Вы сами знаете, как «Краснодар» хорошо играет в атаке. Пропустили неожиданные голы. Игра давалась, моменты были… Такого невезения давно не видел.



─ При счете 1:1 у вас лично было два момента забить гол…

─ Да. Столько моментов… В предыдущей игре повезло, а сейчас нет. Мы старались, бились, все силы отдали, чтобы добиться положительного результата. Не вышло.

24-летний хавбек провел 11-й матч в текущем сезоне. На его счету одна результативная передача.