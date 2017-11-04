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  • Полузащитник «Тосно» Мирзов: «Нам не повезло в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Тосно» Мирзов: «Нам не повезло в матче с «Краснодаром»

4 ноября 2017, 21:36
2

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов подвел итог поражению от «Краснодара» (1:3) в матче 11-го тура чемпионата России.

─ Начали хорошо, забили гол, были моменты, чтобы удвоить счет. Но где-то не повезло. Вы сами знаете, как «Краснодар» хорошо играет в атаке. Пропустили неожиданные голы. Игра давалась, моменты были… Такого невезения давно не видел.

─ При счете 1:1 у вас лично было два момента забить гол…
─ Да. Столько моментов… В предыдущей игре повезло, а сейчас нет. Мы старались, бились, все силы отдали, чтобы добиться положительного результата. Не вышло.

24-летний хавбек провел 11-й матч в текущем сезоне. На его счету одна результативная передача.

Источник: ФК «Тосно»
Россия. Премьер-лига Тосно Краснодар Мирзов Резиуан
Комментарии (2)
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insider_retro
1509820979
Повезло, не повезло... Попадать надо, когда была возможность и игра давалась... "Пик невезения это когда чёрные кошки уступают тебе дорогу..." (Роберт Паттинсон)
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Бугимен
1509863862
Там,что Шалимова подменили?Краснодар вторую игру побеждает!Молодцы!
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