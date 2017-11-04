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Зидан: «Я – не лучший тренер в мире»

4 ноября 2017, 19:26
8

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о критике в свой адрес. Мадридский клуб проиграл два матча подряд – «Жироне» в Примере (1:2) и «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов (1:3).

«Я говорил, что не являюсь лучшим тренером в мире. Награду лучшему тренеру 2017 года ФИФА я получил за прошлый сезон (выиграли Ла Лигу, ЛЧ и Суперкубок УЕФА – прим. «Бомбардира»), и все мы принял и это. Я не лучший, но и не худший среди тренеров.

В жизни необязательно быть на вершине или топтаться внизу. Я посередине. Касаемо проблем команды – нам надо думать в позитивном ключе. Команда осталось той же», – сказал француз.

Ранее нападающий «сливочных» Кришитану Роналду сказал, что команда ослабела после летних трансферов.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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insider_retro
1509814375
Нравится мне обстоятельность дел и восхождение карьеры Зидана!.. Думаю, в будущем, это будет тренер с выдающимся послужным списком и громадным багажом опыта и навыков!!..
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Mr Abdullaev
1509814595
Не лучший, но один из лучших.
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acer2003
1509815143
Кристина дофига пиз..т, а Зидан, молодец !!
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bashnat013
1509816013
да ты чучмек вообще не тренер
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Кинстифа
1509817130
У всех бывают спады, но я уверен, Зидан еще покажет всем осенью!!!
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Сержтир
1509818283
Это лишний раз подчёркивает скромность и порядочность.
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DeStar
1509891109
Блин, сейчас вспомнил как в детстве я начал "болеть" за зидина. В году 2002 каком, - Мама, привези мне форму Роналдо Проходит неделя, привозит форму Зидана, говорит Роналдо не нашла Я в ответ - А кто такой Зидан? Мама в ответ - продавец сказал, что это очень умный игрок, которые никогда не получал красных карточек и всегда ведет себя на поле .. не помню слово, типа - джентельмен, и когда нарушает, всегда извиняется перед соперником Если честно , тогда в голове было, и Че?) да пох) как-то не убедительно, малому то в 10 лет такие слова не очень важны. Через год все-равно купили форму Роналдо, но тогда уже Зидан был моим кумиром) Сори за много текста) вспомнилось просто) Отличный человек
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