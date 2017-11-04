Зидан: «Я – не лучший тренер в мире»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о критике в свой адрес. Мадридский клуб проиграл два матча подряд – «Жироне» в Примере (1:2) и «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов (1:3).

«Я говорил, что не являюсь лучшим тренером в мире. Награду лучшему тренеру 2017 года ФИФА я получил за прошлый сезон (выиграли Ла Лигу, ЛЧ и Суперкубок УЕФА – прим. «Бомбардира»), и все мы принял и это. Я не лучший, но и не худший среди тренеров.

В жизни необязательно быть на вершине или топтаться внизу. Я посередине. Касаемо проблем команды – нам надо думать в позитивном ключе. Команда осталось той же», – сказал француз.

Ранее нападающий «сливочных» Кришитану Роналду сказал, что команда ослабела после летних трансферов.