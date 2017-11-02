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Роналду: «Реал» был сильнее с Пепе, Моратой и Хамесом»

2 ноября 2017, 15:55
17

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о силе команды после летнего окна переходов.

«Футболисты, которые пополнили «Реал» летом, имеют большой потенциал и олицетворяют будущее клуба. Но нам не хватает Пепе (перешел в «Бешикташ» – прим. «Бомбардира»), Мораты (в «Челси») и Хамеса (аренда в «Баварии»). С ними команда была сильнее.

Против «Тоттенхэма» (1:3) не играли Бэйл и Карвахаль, что так же отразилось на выступлении. В полном составе «Реал» выглядит лучше. Наши амбиции не уменьшились по сравнению с прошлым сезоном. Просто сейчас в команде меньше опыта», – сказал 32-летний португалец.

«Сливочные» набрали семь очков в Лиге чемпионов и занимают второе место в группе H. После 10-ти туров чемпионата Испании команда занимает третью строчку.

Роналду в текущем сезоне забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 12-ти играх всех турниров.

Источник: Eurosport.ru
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Челси Бешикташ Бавария Роналду Криштиану Родригес Хамес Мората Альваро Пепе
Комментарии (17)
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DeStar
1509627517
Логично, только почему руководство отпустило их! и помимо этих двух, не играл еще навас( а касилья кусок дерьма) и не играл основной ВАРАН, и начо как раз таки провалил эту игру больше всех.
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oarstxo
1509627923
Король получил пощечину от выскочки
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koli4ka
1509629549
А Пепу с Хамесом не Кристьянка сплавила... или чё та я запамятовал???
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pashasmou
1509629552
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://hash.to/9yB
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petr69
1509630755
А вот тут Роналду прав.Мы это видим
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Dellleone
1509631918
Ну так надо было Пепе выкупить и в реале оставить.... деньги то есть, а коль не хватает мог бы пару своих трусишек продать.... друг детства все таки!!!
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Bagger
1509632427
Реал уже не торт. Зимой если не придумают что то в трансферное окно, можно про ЛЧ забыть
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Reenjii
1509635992
Нельзя вечно быть чемпионом, падение после восходящей неизбежно, пример таже барса: ребята просто выходили играть в свое удовольствие, плели кружева, забивали красоту, в конечном счете спад... а там и голову сразу засирать игрокам начали и далее как снежный ком. А Реал.... у них кроме денег голова имеется, ниже 3 не скатится, а в ЛЧ как нибудь кому нибудь 1-0 да сольют...
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kupryaev
1509640955
32 уже ,осталось 2-3 года и все ,уровень будет уже совсем другой
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Berikosha
1509644257
посмотрим
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