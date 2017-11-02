Роналду: «Реал» был сильнее с Пепе, Моратой и Хамесом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о силе команды после летнего окна переходов.

«Футболисты, которые пополнили «Реал» летом, имеют большой потенциал и олицетворяют будущее клуба. Но нам не хватает Пепе (перешел в «Бешикташ» – прим. «Бомбардира»), Мораты (в «Челси») и Хамеса (аренда в «Баварии»). С ними команда была сильнее.

Против «Тоттенхэма» (1:3) не играли Бэйл и Карвахаль, что так же отразилось на выступлении. В полном составе «Реал» выглядит лучше. Наши амбиции не уменьшились по сравнению с прошлым сезоном. Просто сейчас в команде меньше опыта», – сказал 32-летний португалец.

«Сливочные» набрали семь очков в Лиге чемпионов и занимают второе место в группе H. После 10-ти туров чемпионата Испании команда занимает третью строчку.

Роналду в текущем сезоне забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 12-ти играх всех турниров.