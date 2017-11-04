Молодежное первенство. «Зенит» на выезде обыграл «Рубин», «Ростов» победил в Грозном

Встреча 16-го тура молодежного первенства России «Рубин» – «Зенит» завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе казанского клуба дублем отметился Кирилл Макеев. За питерцев забил его однофамилиец Даниил и Артем Анисимов дважды.

Россия. Молодежное первенство. 16-й тур

Рубин (мол.) – Зенит (мол.) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Д. Макеев, 3; 1:1 – К. Макеев, 10; 1:2 – Анисимов, 32; 1:3 – Анисимов, 51; 2:3 – Д, Макеев, 86.

Ахмат (мол.) – Ростов (мол.) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сиденко, 47.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства