Юные игроки «Локомотива» посетили базу «Халла» и пообщались со Слуцким

Игроки команды «Локомотива» 2006 года рождения побывали на базе «Халла».

Такую возможность юные футболисты железнодорожников получили благодаря премиальной поездке под названием «В гости к Слуцкому», которую они заслужили, став лучшей российской командой международного фестиваля «Локобол – 2017 – РЖД».

Игроки побывали на тренировке «тигров», а также поприсутствовали на двух матчах команды Леонида Слуцкого. Кроме того, они провели поединок со сверстниками из академии «Халла», в котором одержали победу.