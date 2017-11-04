Аргентинский вратарь выбил голень из коленной чашечки, вводя мяч в игру

В матче восьмого тура чемпионата Мексики между «Атласом» и «Тигрес» травму получил вратарь хозяев Оскар Устари.

Футболист при вводе мяча в игру от своих ворот выбил голень левой ноги из коленной чашечки, что отчетливо видно на видеофрагменте. После повреждения конечности Устари покинул поле на носилках.

Для Устари последним европейским клубом был «Сандерленд», за который он не провел ни одного матча.