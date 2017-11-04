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  • Аргентинский вратарь выбил голень из коленной чашечки, вводя мяч в игру

Аргентинский вратарь выбил голень из коленной чашечки, вводя мяч в игру

4 ноября 2017, 09:59
5

В матче восьмого тура чемпионата Мексики между «Атласом» и «Тигрес» травму получил вратарь хозяев Оскар Устари.

Футболист при вводе мяча в игру от своих ворот выбил голень левой ноги из коленной чашечки, что отчетливо видно на видеофрагменте. После повреждения конечности Устари покинул поле на носилках.

Для Устари последним европейским клубом был «Сандерленд», за который он не провел ни одного матча.

Источник: Twitter
Аргентина Устари Оскар
Комментарии (5)
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paketiwe
1509779777
В ранней Фифе его покупал частенько, а зрелище , конечно, не из приятных, сочувствую ему.
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Михаил_Боярский
1509786515
ппц. здоровья ему.
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I_R_O_N_M_A_N
1509786922
"Выбил голень из коленной чашечки" ппц вы хоть с врачами консультируйтесь, чтобы такую чушь не печатать, хотя бы устройство коленного сустава в атласе по анатомии прочитали бы и сразу стало бы понятно какую ахинею напечатали!!!
Тут скорее всего произошёл отрыв со смещением надколенника от большеберцовой кости, с разрывом собственной связки надколенника - ну это так первое впечатление...
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Chesn0k
1509796210
На ровном месте, здоровья бедняге!
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