Дзюба в очередной раз разочаровал Белоуса

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением относительно конкуренции в чемпионате России между железнодорожниками и «Зенитом», которая обострилась после недавнего очного противостояния.

Напомним, что в матче 15-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:3. После этой встречи столичный клуб единолично возглавил турнирную таблицу, опережая «Зенит» на три очка.

– 0:3 дома от прямого конкурента – хуже сценарий и не придумаешь. «Зенит» деклассирован?

– Ну, насчет деклассированности – это сильно. Но то, что «Локомотив» полностью питерцев переиграл, это сто процентов. Мы увидели в том числе тренерскую победу красно-зеленых. Гости выбрали правильную тактику и очень здорово отыграли на контратаках. Те ребята, на которых в начале чемпионата никто не ставил, сегодня, по сути дела, делают «Локомотив» лидером перед зимой.

– Это заявка путейцев на чемпионство?

– Очень рано судить, но все может быть. На «Лестер» тоже ведь никто не ставил перед тем, как он стал чемпионом Англии. Точно такая же история может произойти и с «Локомотивом». Пока на сегодняшний день московская команда выглядит очень здорово. Впечатляют Миранчуки, заиграл даже Фарфан, которого поначалу считали несмазанной телегой!

– Вы заметили в игре «Зенита» против «Локомотива» какие-то положительные моменты?

– Честно говоря, нет. По всем позициям питерский клуб вроде бы как должен быть лидером чемпионата, однако против «Локо» он себя никак не проявил. Хотя до перерыва никаких предпосылок к поражению «Зенита» не замечалось, второй тайм петербуржцы провалили, и железнодорожники очень мастерски реализовали нюансы своего преимущества.

– «Зенит» не поражает чужие ворота уже на протяжении трех последних встреч чемпионата. Что происходит?

– Это надо решать внутри клуба, разбираться, почему нет реализации. Не забивает Кокорин, не забивает Дзюба – но ведь есть и другие ребята, которые могут выходить и решать. А вот «Локомотив» в плане реализации, наоборот, радует. И это еще не играет Ари, который может усилить железнодорожников после восстановления после травмы.

– Почему перестал забивать конкретно Кокорин? Как хвалили его в начале чемпионата…

– Я не думаю, что он стал как-то хуже играть. Но вы же поймите: в футболе не бывает такого, что солирует только один человек. Это командная игра, и надо смотреть, как свои возможности используют партнеры Кокорина. Впрочем, чемпионат еще не закончился, целых 15 туров впереди, и у Александра еще будут шансы себя реализовать.

– Что скажете про Дзюбу?

– Разочаровал в очередной раз.

– А про остальных игроков «Зенита»?

– Мы не будем сейчас давать оценку каждому из них. Повторю: футбол – командная игра, и «Зенит» не проявил себя так, как ожидалось.