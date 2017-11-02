Месси получил приз лучшему игроку «Барселоны»-2016/17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду имени Альдо Ровиры. С 2010 года клуб вручает ее лучшим футболистам сезона.

В прошлом сезоне Месси забил 37 голов в 34-х матчах чемпионата Испании и получил «Золотую бутсу». Всего на счету аргентинца 54 мячей.

30-летний форвард получил награду пятый раз. Он является рекордсменом клуба по этому показателю (прежде получал в 2009/10, 2010/11, 20012/13, 2014/15 и 2016/17).

Приз назван в честь сына экс-директора «Барселоны» Хосепа Луиса Ровиры, который в 2009 году погиб в автомобильной аварии.

В номинации также побеждали Эрик Абидаль (2011/12), Хавьер Маскерано (2013/14) и Луис Суарес (2015/16).

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