Гилерме: «Шериф» уделяет большое внимание тактике»

Вратарь «Локомотива» Гилерме ответил на вопросы пресс-службы клуба перед матчем с «Шерифом» в Лиге Европы.

– После первого матча с «Шерифом» ты остался доволен результатом.

– Исходя из того, как складывался матч – да. Пожалуй, можно сказать, что они нас переиграли. Поэтому ничья – это все равно очки на выезде – неплохой результат. Сейчас дома необходимо обязательно побеждать и делать свои шансы на выход из группы практически однозначными.

– Что случилось в конце матча, когда ты схватил соперника за горло?

– Это эмоции. Обычно веду себя более спокойно. Я вышел из ворот, был первый на мяче, а соперник прыгнул мне в ребра. Но признаю – так делать нельзя, поэтому и показал судье: он верно предъявил мне «горчичник».

– Чего ждать от матча в Черкизове?

– «Шериф» – хорошо обученная команда, которая большое внимание уделяет тактике. Я всегда говорю: в домашних матчах мы должны действовать с позиции силы. Тем более, сейчас стало больше болельщиков на трибунах. Надеюсь, что это в том числе и благодаря нашим результатам. Хочется верить, что болельщики не испугаются холода!

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.