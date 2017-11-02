Тренер «Тоттенхэма»: «В двух матчах с «Реалом» мы отлично сражались»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассчитывает на удачный жребий плей-офф Лиги чемпионов, после победы над «Реалом» в четвертом туре группового этапа турнира.

«Чтобы обыграть «Реал», ты должен показать свою лучшую игру. Мы были в ударе и поэтому добились такого результата.

Любой тренер анализирует различные стили игры, движения, возможности доставить сопернику проблемы. Перед матчем мы изучили «Реал», а они нас. Главным было осложнить жизнь их обороне. Все мы видели, как соперник пытался забраться за спину нашим защитникам. То же пытались сделать и мы.

Для меня главное то, что мы было конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира. Мы играем против лучших соперников, а чтобы забраться на следующий уровень, мы должны побеждать и еще раз побеждать. Игроки должны хотеть сделать шаг вперед. Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. В двух матчах с «Реалом» мы отлично сражались.

Мы уже в плей-офф, и это главное. Мы продвинулись вперед по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что жребий будет нам благоволить», – сказал Покеттино.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Реал» завершилась со счетом 3:1. Лондонцы после этой встречи возглавляют турнирную таблицу группы Н с 10 очками. Мадридцы идут вторыми, отставая на три балла.