Болельщики «Спартака» все-таки попали на матч с «Севильей»

Несмотря на то что УЕФА запретил болельщикам «Спартака» проход на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Севильей», некоторым фанатам красно-белых все-таки удалось попасть на трибуны.

Напомним, что санкции были приняты из-за использования фанатами москвичей пиротехники во время матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Ранее мы писали, что у российского журналиста, который снимал попытку прорыва болельщиков на стадион, полиция Севильи отобрала аккредитацию.