Полиция Севильи отобрала аккредитацию у российского журналиста

У журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Зеленова отобрали аккредитацию на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья».

Корреспондент находился возле стадиона «Рамон Санчес Писхуан», где сейчас проходит матч, и снимал попытку прорыва российских болельщиков на стадион. В этот момент к нему подошел офицер полиции и сорвал аккредитацию. После этого Зеленова увели сотрудники службы безопасности.

Напомним, что ранее болельщики московской команды пытались проникнуть на стадион в атрибутике «Севильи».