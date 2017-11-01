Солист группы «Руки вверх!»: «Когда на поле бегают восемь темнокожих, появляется ощущение, что я не на родине»

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» и друг капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА (1:2). Он отметил, что рад за молодых игроков армейцев, которые появились на поле.

– Как вам молодой Кучаев?

– Я вообще всегда безумно радуюсь за молодежь. Потому что должны же начинать играть наши молодые футболисты. Если прихожу на футбол, а на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине.

Искренне счастлив, когда появляются такие ребята, как Головин, Жамалетдинов, Кучаев, Чалов.

– «Зенит» выпускает восемь иностранцев в Лиге Европы, а у ЦСКА в Базеле играли девять россиян.

– Вот и говорю, что странно, когда за российскую команду выступает столько иностранцев. А как быть нашим мальчишкам, которые начинают во дворах с мечтами о Лиге чемпионов?