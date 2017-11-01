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  • Солист группы «Руки вверх!»: «Когда на поле бегают восемь темнокожих, появляется ощущение, что я не на родине»

Солист группы «Руки вверх!»: «Когда на поле бегают восемь темнокожих, появляется ощущение, что я не на родине»

1 ноября 2017, 23:29
32

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!» и друг капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА (1:2). Он отметил, что рад за молодых игроков армейцев, которые появились на поле.

– Как вам молодой Кучаев?

– Я вообще всегда безумно радуюсь за молодежь. Потому что должны же начинать играть наши молодые футболисты. Если прихожу на футбол, а на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине.

Искренне счастлив, когда появляются такие ребята, как Головин, Жамалетдинов, Кучаев, Чалов.

«Зенит» выпускает восемь иностранцев в Лиге Европы, а у ЦСКА в Базеле играли девять россиян.

– Вот и говорю, что странно, когда за российскую команду выступает столько иностранцев. А как быть нашим мальчишкам, которые начинают во дворах с мечтами о Лиге чемпионов?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Базель
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1509568823
а где толерантность , господин Жуков? аргентинские мальчики , во первых , не темнее Вас, а во-вторых, они тоже мечтают играть в Лиге Чемпионов
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Garrincha58
1509569045
не подымай руки вверх придурок, а то штаны сползут
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Dominator777
1509569345
Суть высказывания проста - надо растить такую молодежь, которая по мастерству не уступала бы зарубежным футболистам. Вот только как это осуществить на практике, а не на словах - никто к сожалению не знает.
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alp
1509570472
Наши мальчишки слишком быстро от денег портятся
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Robin v. Persie
1509570670
Когда по сцене бегает жирдяй,появляется ощущение, что я не на концерте музыкальной группы!
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Tajik-za Zenit
1509572718
Ваши мальчишки когда получают огромные зарплаты перестают играть вот место них и темнокожие играют
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DOCTOR PENALTY
1509573298
Слушаешь "руки вверх" и такое ощущение, что тебе в дурдоме поёт повар.
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ftse500
1509595396
А товарищь Жуков он прям как Твардовский, что не песня, то исключительно о Родине
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Отчаянный Пердун
1509596008
Обещаем их подпудрить, что б в глаза не так бросалось! главное чтобы дождя не было!
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evlev
1509605544
Хотел ответить сразу, потом почитал комментарии и стало стыдно. Ребята! ну нельзя же так! По личному ощущению- Промес для меня в этом составе- как Андрей Тихонов. И мне похер, что он черный и иностранец.
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