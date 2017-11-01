Хайнкесу не важно с какого места выходить в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес назвал победу над «Селтиком» в матче Лиги чемпионов сложной и энергозатратной. Специалист поблагодарил своих футболистов за высокую самоотдачу.

«Было понятно заранее, что игра будет очень сложной и энергозатратной. Но большую часть матча мы провели хорошо. Во время контроля мяч не застаивался, а активно передавался от одного игрока к другому.

У нас была хорошая организация игры, действовали тактически грамотно. Периодически у нас возникали трудности, когда соперник наращивал темп и усиливал давление. Думаю, что парни отработали по полной и провели весь матч с высокой самоотдачей.

Главное было выйти в 1/8 финала. Сегодня мы это сделали. Все остальное вздор. Нам будет не легко подняться на первое место в группе», – заявил Хайнкес после матча.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Бавария» закончился со счетом 1:2. После этой встречи «Бавария» расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы В с девятью очками. «Селтик» идет третьим с тремя баллами на своем счету.